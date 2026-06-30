Muffato Champagnat reabre sem “Gourmet” na fachada; veja fotos da nova loja

O Super Muffato Champagnat reabriu nesta terça-feira (30), em Curitiba, após passar por uma ampla revitalização que marca uma mudança no posicionamento da unidade. A loja deixa oficialmente a marca “Muffato Gourmet” e passa a operar apenas como Super Muffato, ampliando a oferta de produtos para atender tanto quem busca itens premium quanto quem faz as compras do dia a dia.

A mudança já pode ser percebida na fachada, onde a palavra “Gourmet” foi retirada da identidade visual. Segundo o Grupo Muffato, a proposta é ampliar o público da unidade sem abrir mão dos diferenciais que fizeram sucesso desde a inauguração, em 2022, como os produtos importados, a adega e os setores especializados.

Além disso, a loja, que tem cerca de 2.500 metros quadrados de área de vendas, agora reúne aproximadamente 20 mil itens. Para acomodar esse novo mix, a revitalização reorganizou completamente os espaços internos.

Por exemplo, a antiga padaria, antes instalada em uma ilha no centro do supermercado, agora está nos fundos da loja. Com isso, a área de mercearia está maior e passou a oferecer novas marcas e uma variedade maior de produtos, incluindo importados.

Muffato Champagnat para todos os públicos

Segundo o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, a reformulação acompanha a evolução do perfil dos consumidores. “O Champagnat tem um perfil diverso de clientes e essa ampliação do mix permite atender melhor tanto quem busca produtos diferenciados quanto quem faz compras do dia a dia”, afirma.

Outra novidade é o Espaço Café, que passou a funcionar em conceito aberto logo na entrada da loja. O ambiente reúne cafeteria, vitrines com lanches e mesas para quem deseja fazer uma pausa antes ou depois das compras.

De acordo com a gerente-geral da unidade, Sharline Andrade, o espaço acabou conquistando um público que vai além dos clientes do supermercado.

“Temos clientes que vêm tomar um café e aproveitam para fazer home office. É um ambiente tranquilo, pensado para que as pessoas permaneçam um pouco mais na loja”, conta.

Além disso, a revitalização levou a floricultura para a entrada do supermercado, reorganizou o estacionamento, ampliou o setor de bebidas geladas e renovou a comunicação visual. Já o hortifruti continua sendo um dos destaques da unidade, com variedade de frutas, verduras e legumes, incluindo produtos exóticos.

Mesmo com a alta dos preços de hortifrútis nas últimas semanas, provocada pelo frio e pelas chuvas, o Muffato oferece opções com preços considerados razoáveis.

Apesar da transformação, o supermercado não chegou a fechar durante as obras. Em vez disso, a reforma foi realizada em etapas ao longo de cerca de um mês e meio, com parte dos trabalhos executados durante a noite e o isolamento temporário de setores, permitindo que a loja permanecesse aberta durante todo o período. No entanto, o Grupo Muffato não revelou o valor investido na revitalização.

Reinauguração do Muffato Champagnat veio com promoções em vinhos. (Foto: Giselle Ulbrich) Padaria do Muffato Champagnat agora fica no fundo da loja; antes ficava numa ilha central, que cedeu espaço a mais produtos de mercearia. (Foto: Giselle Ulbrich) Muffato Champagnat e setor de hortifruti. (Foto: Giselle Ulbrich) Muffato Champagnat reinaugurou mantendo a variedade no hortifruto e produtos exóticos. (Foto: Giselle Ulbrich) Muffato Champagnat agora tem um Café logo na entrada da loja. (Foto: Giselle Ulbrich) Muffato Champagnat reinaugurou nesta terça-feira (30), após reforma, mais moderno e amplo. (Foto: Giselle Ulbrich) Muffato Champagnat manteve sua adega de vinhos, com opções nacionais e importadas. (Foto: Giselle Ulbrich)

Outras lojas também passam por mudanças

A modernização do Champagnat faz parte de um processo de atualização das unidades do Grupo Muffato. Também nesta semana, o Max Atacadista Tiradentes, em Londrina, reabre após passar por revitalização, mantendo a bandeira de atacarejo.

Na quinta-feira (2), será a vez da unidade de Campo Mourão, que passa a operar como Super Muffato depois de uma ampla modernização. Segundo a empresa, será uma das lojas mais modernas da rede.

E nesta quarta-feira (1º), o grupo também vai inaugurar um Max Atacadista em Sarandi, a primeira loja do Grupo Muffato na cidade. Neste caso, não é uma reinauguração. E sim, uma nova loja.

Atualmente, o Grupo Muffato possui mais de 120 lojas distribuídas por 54 cidades do Paraná e de São Paulo. A última expansão do grupo no estado vizinho foi na cidade de Itu, onde inaugurou um Max Atacadista.