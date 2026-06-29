Cidade do Norte do Paraná ganha primeira unidade de supermercado atacarejo

Os moradores de Sarandi, no Norte do Paraná, ganharão mais uma opção para fazer compras a partir da próxima quarta-feira (2). O primeiro Max Atacadista de Sarandi será inaugurado pelo Grupo Muffato e marca a chegada da rede ao município, que até então não contava com uma unidade da empresa.

A nova loja está localizada na Rua José Munhoz, 27, em uma região central da cidade. O supermercado atende tanto consumidores finais quanto comerciantes. O modelo de atacarejo combina preços competitivos com a possibilidade de comprar produtos em pequenas ou grandes quantidades. O formato conquistou espaço entre os consumidores brasileiros nos últimos anos.

Além do supermercado, o empreendimento contará com um Muffato Mall, reunindo lojas e serviços em um único complexo. O espaço terá cinco lojas, sete quiosques e cerca de 320 vagas de estacionamento, oferecendo mais comodidade aos clientes.

Loja terá mais de 13 mil metros quadrados

O novo Max Atacadista de Sarandi terá aproximadamente 13.278 metros quadrados de área construída. Desta metragem, cerca de 5 mil metros quadrados são específicos da área de vendas.

Segundo o Grupo Muffato, a unidade está planejada para oferecer corredores amplos, setores modernos e uma estrutura voltada para facilitar a experiência de compra. Assim como outras lojas mais recentes da rede, o empreendimento seguirá o conceito de supermercado integrado a um centro de conveniência.

Atacarejo cresce no Paraná

O formato de atacarejo ganhou força nos últimos anos ao unir preços mais baixos com a praticidade de um supermercado tradicional. Inicialmente voltado aos pequenos comerciantes, esse modelo passou a atrair também famílias em busca de economia nas compras do mês.

Com a inauguração em Sarandi, o Grupo Muffato reforça a estratégia de expansão da bandeira Max Atacadista, que vem crescendo em diversas cidades do Paraná e de São Paulo.

Atualmente, o Grupo Muffato soma mais de 123 lojas distribuídas por 54 cidades dos dois estados. A expansão mais recente foi em São Paulo, com a inauguração de uma unidade do Max Atacadista em Itu.

A expectativa é que a nova loja de Sarandi se torne uma importante opção de compras para moradores da cidade e também de municípios vizinhos. Assim, a inauguração fortalece a atuação do grupo na região de Maringá.