Lula abre sete pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (29) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno, abrindo pelo menos 7 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno entre os dois, porém, a diferença diminui. Embora Lula lidera numericamente, os dois ficam empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula venceria Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Lula fica na frente no primeiro cenário estimulado

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aécio Neves (PSDB): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

No segundo cnário estimulado, Lula mantém liderança

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Renan Santos (Missão): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula lidera pesquisa espontânea

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 20%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48%

Romeu Zema (Novo): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 36%

Nenhum/Branco/Nulo: 15%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08521/2026.