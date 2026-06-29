Chuva forte atinge o Paraná durante a madrugada e temporais devem continuar

A madrugada desta segunda-feira (29) registrou chuva intensa em diversas regiões do Paraná. As precipitações atingiram principalmente a metade sul do estado e, pontualmente, a faixa norte. Em Curitiba, o acumulado chegou a 12,4 milímetros até as 8h, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
O maior volume de chuva foi registrado em Ubiratã, no Centro-Oeste, com 53,2 milímetros. Francisco Beltrão (45,4 mm), Cruzeiro do Iguaçu (43 mm) e União da Vitória (42,6 mm) também figuraram entre os municípios com os maiores acumulados da madrugada.
A chuva deve continuar ao longo desta segunda-feira e persistir nos próximos dias. A atuação de uma frente fria mantém o tempo instável em praticamente todo o Paraná, favorecendo a ocorrência de pancadas fortes, temporais e descargas atmosféricas. Na terça-feira (30), as instabilidades seguem atuando sobre o estado, mantendo o risco de chuva em diversas regiões.
Paraná está sob alerta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como de “Perigo Potencial”, válido até as 23h59 desta segunda-feira. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o Inmet, há baixo risco de transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e danos em plantações. De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a atividade elétrica já é intensa em parte do estado.
“Ocorrem algumas pancadas fortes de chuva acompanhadas de elevada quantidade de raios em municípios do Oeste e Sudoeste do estado, assim como, de forma mais localizada, sobre o Noroeste. Destaque também para a continuidade da chuva entre os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral nas próximas horas. Em seguida, volta a chover em parte do Vale do Ivaí. Já entre o extremo Noroeste, Norte Novo, Norte e Norte Pioneiro, o tempo segue sem alterações, com muitas nuvens e sem chuva.”
Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, os acumulados podem se aproximar de 100 milímetros ao longo do dia. Já no Norte do estado, as instabilidades atuam de forma mais isolada, permitindo maior elevação das temperaturas durante a tarde. Em Curitiba, a previsão indica temperatura entre 14°C e 19°C nesta segunda-feira, com chuva persistente ao longo do dia.
Entre o fim da tarde e a noite de terça-feira, novas áreas de instabilidade devem avançar pelo Oeste paranaense, aumentando novamente o potencial para temporais acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e chuva intensa.
Confira o acumulado de chuva nas cidades do Paraná nesta segunda-feira (29)
Araucária (IAT): 19,4 mm
Araucária – Guajuvira (IAT): 27,6 mm
Araucária – Passaúna (Sanepar): 18 mm
Balsa Nova (IAT): 18,4 mm
Campina Grande do Sul – Capivari: 18,2 mm
Campina Grande do Sul – Recanto do Maneco: 15,2 mm
Bocaiúva do Sul: 12,8 mm
Cerro Azul: 13,8 mm
Curitiba: 18,6 mm
Fazenda Rio Grande: 24,4 mm
Lapa: 28,6 mm
Lapa – São Bento: 16,8 mm
Marumbi Base: 34,8 mm
Pinhais: 25 mm
Quatro Barras (IAT): 23 mm
Piraquara (Sanepar): 22,8 mm
Rio Negro: 19 mm
Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 21,2 mm
Guarapuava: 53,8 mm
Santa Maria do Oeste: 21,2 mm
Nova Laranjeiras: 11,8 mm
Ponta Grossa: 16,6 mm
Porto Amazonas: 36,4 mm
Antonina – APPA: 17,8 mm
Antonina – SAMAE: 19,8 mm
Guaratuba: 11,6 mm
Pontal do Paraná – Pontal do Sul: 18,4 mm
Pontal do Paraná – Praia de Leste: 16 mm
Morretes: 19 mm
Morretes – Sambaqui: 14,2 mm
Morretes (IAT): 10,8 mm
Morretes (IAPAR): 30,1 mm
Paranaguá: 23,2 mm
Paranaguá – Floresta do Palmito: 21 mm
Paranaguá – Morro Inglês: 19,4 mm
Paranaguá – Posto Polícia Alexandra: 15,6 mm
Guaira: 19,2 mm
São Jorge d’Oeste: 11,8 mm
Cruzeiro do Iguaçu: 13 mm
Laranjeiras do Sul: 24,2 mm
Coronel Vivida: 16 mm
Quedas do Iguaçu: 12,2 mm
São Mateus do Sul: 11,2 mm
São Mateus do Sul – Divisa: 15,8 mm
São Mateus do Sul – Fluviópolis: 16,8 mm
Irati: 20 mm
Pinhão: 10,4 mm
Pinhão – Foz do Areia: 15,6 mm
General Carneiro: 19,6 mm
General Carneiro – Jangada: 10,6 mm
Cruz Machado: 14 mm
Palmas: 11,2 mm
Porto Vitória: 18 mm
Coronel Domingos Soares – Solais Novo: 14,2 mm
União da Vitória: 15,6 mm