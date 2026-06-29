Chuva forte atinge o Paraná durante a madrugada e temporais devem continuar

A madrugada desta segunda-feira (29) registrou chuva intensa em diversas regiões do Paraná. As precipitações atingiram principalmente a metade sul do estado e, pontualmente, a faixa norte. Em Curitiba, o acumulado chegou a 12,4 milímetros até as 8h, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O maior volume de chuva foi registrado em Ubiratã, no Centro-Oeste, com 53,2 milímetros. Francisco Beltrão (45,4 mm), Cruzeiro do Iguaçu (43 mm) e União da Vitória (42,6 mm) também figuraram entre os municípios com os maiores acumulados da madrugada.

A chuva deve continuar ao longo desta segunda-feira e persistir nos próximos dias. A atuação de uma frente fria mantém o tempo instável em praticamente todo o Paraná, favorecendo a ocorrência de pancadas fortes, temporais e descargas atmosféricas. Na terça-feira (30), as instabilidades seguem atuando sobre o estado, mantendo o risco de chuva em diversas regiões.

Paraná está sob alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como de “Perigo Potencial”, válido até as 23h59 desta segunda-feira. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, há baixo risco de transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e danos em plantações. De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a atividade elétrica já é intensa em parte do estado.

“Ocorrem algumas pancadas fortes de chuva acompanhadas de elevada quantidade de raios em municípios do Oeste e Sudoeste do estado, assim como, de forma mais localizada, sobre o Noroeste. Destaque também para a continuidade da chuva entre os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral nas próximas horas. Em seguida, volta a chover em parte do Vale do Ivaí. Já entre o extremo Noroeste, Norte Novo, Norte e Norte Pioneiro, o tempo segue sem alterações, com muitas nuvens e sem chuva.”

Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, os acumulados podem se aproximar de 100 milímetros ao longo do dia. Já no Norte do estado, as instabilidades atuam de forma mais isolada, permitindo maior elevação das temperaturas durante a tarde. Em Curitiba, a previsão indica temperatura entre 14°C e 19°C nesta segunda-feira, com chuva persistente ao longo do dia.

Entre o fim da tarde e a noite de terça-feira, novas áreas de instabilidade devem avançar pelo Oeste paranaense, aumentando novamente o potencial para temporais acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e chuva intensa.

Confira o acumulado de chuva nas cidades do Paraná nesta segunda-feira (29)

Araucária (IAT): 19,4 mm

Araucária – Guajuvira (IAT): 27,6 mm

Araucária – Passaúna (Sanepar): 18 mm

Balsa Nova (IAT): 18,4 mm

Campina Grande do Sul – Capivari: 18,2 mm

Campina Grande do Sul – Recanto do Maneco: 15,2 mm

Bocaiúva do Sul: 12,8 mm

Cerro Azul: 13,8 mm

Curitiba: 18,6 mm

Fazenda Rio Grande: 24,4 mm

Lapa: 28,6 mm

Lapa – São Bento: 16,8 mm

Marumbi Base: 34,8 mm

Pinhais: 25 mm

Quatro Barras (IAT): 23 mm

Piraquara (Sanepar): 22,8 mm

Rio Negro: 19 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 21,2 mm

Guarapuava: 53,8 mm

Santa Maria do Oeste: 21,2 mm

Nova Laranjeiras: 11,8 mm

Ponta Grossa: 16,6 mm

Porto Amazonas: 36,4 mm

Antonina – APPA: 17,8 mm

Antonina – SAMAE: 19,8 mm

Guaratuba: 11,6 mm

Pontal do Paraná – Pontal do Sul: 18,4 mm

Pontal do Paraná – Praia de Leste: 16 mm

Morretes: 19 mm

Morretes – Sambaqui: 14,2 mm

Morretes (IAT): 10,8 mm

Morretes (IAPAR): 30,1 mm

Paranaguá: 23,2 mm

Paranaguá – Floresta do Palmito: 21 mm

Paranaguá – Morro Inglês: 19,4 mm

Paranaguá – Posto Polícia Alexandra: 15,6 mm

Guaira: 19,2 mm

São Jorge d’Oeste: 11,8 mm

Cruzeiro do Iguaçu: 13 mm

Laranjeiras do Sul: 24,2 mm

Coronel Vivida: 16 mm

Quedas do Iguaçu: 12,2 mm

São Mateus do Sul: 11,2 mm

São Mateus do Sul – Divisa: 15,8 mm

São Mateus do Sul – Fluviópolis: 16,8 mm

Irati: 20 mm

Pinhão: 10,4 mm

Pinhão – Foz do Areia: 15,6 mm

General Carneiro: 19,6 mm

General Carneiro – Jangada: 10,6 mm

Cruz Machado: 14 mm

Palmas: 11,2 mm

Porto Vitória: 18 mm

Coronel Domingos Soares – Solais Novo: 14,2 mm

União da Vitória: 15,6 mm