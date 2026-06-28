Supermercado de Curitiba muda estratégia e reinaugura após revitalização

O Super Muffato Champagnat, localizado no bairro Bigorrilho, em Curitiba, reabre na próxima terça-feira (30), após passar por uma revitalização completa. De acordo com a assessoria de imprensa da marca, o estabelecimento é reinaugurado com algumas novidades. Entre elas, área exclusiva para produtos saudáveis, açougue, padaria e cafeteria.

O supermercado reabre a partir das 7h30 para o público e fica localizado na Rua Martin Afonso, 2.188 – Bigorrilho.

Supermercado foi inaugurado em 2022

A loja localizada no Bigorrilho foi inaugurada em maio de 2022 e seguia uma tendência de compras on-line, com entregas rápidas disponível para o consumidor nas compras, além do conceito gourmet, que já é adotado em outras lojas da rede na capital. Com a reinauguração, a loja passa por uma nova mudança de estratégia.