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Supermercado de Curitiba muda estratégia e reinaugura após revitalização

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 28/06/26 19h02
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Fachada do Muffato Gourmet, no Champagnat.
Fachada do Muffato Gourmet, no Champagnat. Foto: reprodução / Google Street View.

O Super Muffato Champagnat, localizado no bairro Bigorrilho, em Curitiba, reabre na próxima terça-feira (30), após passar por uma revitalização completa. De acordo com a assessoria de imprensa da marca, o estabelecimento é reinaugurado com algumas novidades. Entre elas, área exclusiva para produtos saudáveis, açougue, padaria e cafeteria.

O supermercado reabre a partir das 7h30 para o público e fica localizado na Rua Martin Afonso, 2.188 – Bigorrilho.

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Supermercado foi inaugurado em 2022

A loja localizada no Bigorrilho foi inaugurada em maio de 2022 e seguia uma tendência de compras on-line, com entregas rápidas disponível para o consumidor nas compras, além do conceito gourmet, que já é adotado em outras lojas da rede na capital. Com a reinauguração, a loja passa por uma nova mudança de estratégia.

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