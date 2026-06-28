Prédio no Calçadão da XV é isolado pela Prefeitura de Curitiba

Um edifício localizado na Avenida Luiz Xavier, no calçadão do Centro de Curitiba, está interditado temporariamente desde a última sexta-feira (26). Os pedestres que passaram pela região, que fica próximo da Praça Osório, notaram que a área da calçada foi isolada.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a Coordenadoria de Segurança de Edificações esclareceu que o prédio não está interditado e não há risco de desabamento do edifício. “Foi realizada uma vistoria no local na última sexta-feira e foi constatado especificamente o risco de queda de parte de revestimento da fachada. O proprietário foi, então, notificado para que instale tela de proteção e bandejão; e apresente laudo técnico à estabilidade desses revestimentos”, esclareceu a prefeitura, em nota para a Tribuna do Paraná.

Para garantir a segurança no local, a Cosedi isolou temporariamente apenas a área da calçada do edifício, para que não houvesse risco de cair alguma parte do revestimento em algum pedestre. “Foi orientado que o proprietário providencie um acesso independente para as lojas, com andaimes metálicos, que protejam deste risco”, orientou o município.