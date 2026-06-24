Gigante paranaense dos supermercados anuncia unidade em Itu e acelera expansão em São Paulo

O Grupo Muffato, empresa fundada em Cascavel e uma das maiores redes de supermercados do Brasil, anunciou mais um passo na expansão para o mercado paulista. A companhia vai abrir a primeira unidade do Max Atacadista em Itu, no interior de São Paulo.

A nova loja terá 5,5 mil metros quadrados de área de vendas, estacionamento com 400 vagas e um centro comercial integrado, com academia e outras operações de serviços. As obras já começaram.

Segundo o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, a escolha de Itu faz parte da estratégia de crescimento da empresa no estado vizinho.

Além do supermercado, o empreendimento contará com uma galeria comercial do Muffato Malls, reunindo lojas, quiosques e academia. A expectativa da prefeitura de Itu é que o investimento gere centenas de empregos diretos e indiretos e estimule novos negócios na região.

De Cascavel para dois estados

Criado há 52 anos em Cascavel, o Grupo Muffato se consolidou como um dos maiores varejistas do setor supermercadista brasileiro. Atualmente está presente em 53 cidades do Paraná e de São Paulo, com as bandeiras Super Muffato e Max Atacadista.

Hoje, a empresa soma 122 lojas, cerca de 25 mil colaboradores diretos e outros 10 mil empregos indiretos. O prefeito de Itu, Herculano Passos, recebeu a comitiva do Muffato em seu gabinete, na semana passada. “O empreendimento vai gerar centenas de empregos aqui, além de aumentar a renda para o município, trazendo crescimento e desenvolvimento”, disse o prefeito.