Após reforma, supermercado de Curitiba lança serviço de pizza assada em 3 minutos

Quem passa pelo Condor Santa Cândida, em Curitiba, vai encontrar uma novidade que lembra o funcionamento de uma pizzaria. Em vez de levar a pizza congelada para preparar em casa, o cliente escolhe o sabor, entrega o produto na padaria da loja e recebe a pizza assada em cerca de três minutos, pronta para consumir.

A novidade faz parte da modernização do Condor Santa Cândida, reinaugurado no mês passado, em Curitiba, após receber investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões.

O sistema funciona com as pizzas da linha Nonna, marca própria da rede. Depois de escolher o sabor nos freezers, basta levar o produto até a padaria da unidade, onde ele é preparado na hora antes de o cliente seguir para casa.

Segundo o presidente da Rede Condor, Pedro Joanir Zonta, a proposta é oferecer mais praticidade ao consumidor.

“Investimos em tecnologia, eficiência energética e na reorganização da loja para acompanhar a evolução do comportamento do consumidor e tornar a jornada de compra mais intuitiva e agradável”, afirma.

Pizza na hora e reforma de R$ 5 milhões

Além do novo serviço de pizzas, a revitalização trouxe uma série de mudanças para a unidade. Entre elas está a instalação de um novo sistema de refrigeração, com tecnologia Glicol nos resfriados e CO₂ nos congelados, além de balcões refrigerados com portas para melhorar a conservação dos produtos e reduzir o consumo de energia.

A loja também ganhou novos pontos de bebidas geladas próximos aos caixas, modernização dos setores de perfumaria, eletro, confecções e mercearia, novas gôndolas e reorganização do layout para facilitar a circulação dos clientes.

A comunicação visual foi totalmente reformulada e passou a contar com espaços temáticos, como o Mundo Saudável, voltado para produtos destinados a dietas especiais e restrições alimentares, e o Mundo Bebidas, com informações sobre a origem e as características dos produtos.

Outra novidade é a ampliação do circuito de Retail Media, com painéis de LED instalados em áreas estratégicas da loja para comunicação com os consumidores.

O Condor Santa Cândida fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 312, em Curitiba.