Como fazer carne louca na panela de pressão? Truque de chef para o lanche perfeito

Quem não tem uma boa memória afetiva ligada à carne louca? Esse clássico dos aniversários e reuniões de família é o recheio perfeito para um pão francês quentinho. A receita a seguir descomplica o preparo utilizando a panela de pressão para entregar uma carne que desmancha na boca com muito sabor.
O passo a passo foi compartilhado pela chef Bruna Lopes, conhecida por sua participação no programa Chef de Alto Nível (TV Globo, 2025), onde se destacou por unir técnicas profissionais a pratos práticos do dia a dia. Veja aqui mais receitas da chef.
Carne louca na panela de pressão
700g de carne em cubos grandes (acém, músculo, lagarto ou paleta)
200g de tomate pelado com suco (ou tomate fresco picado)
15 ml de azeite (para dourar)
25ml de molho inglês
70ml de vinagre de vinho ou vinho seco (branco ou tinto)
3 dentes de alho picadinhos
2 folhas de louro
1 litro de água quente
1 cebola grande fatiada em tiras finas (100g)
100g de pimentão vermelho em tiras finas
100g de pimentão amarelo em tiras finas
Temperos secos a gosto: sal, chimichurri e pimenta calabresa
Salsinha a gosto
Opcional: azeitonas e alcaparras
Como fazer carne louca na panela de pressão – Modo de Preparo
Doure a carne: Na panela de pressão, aqueça o azeite e doure bem os cubos de carne. Esse processo sela os sucos e garante mais sabor ao fundo da panela.
Tempere: Adicione o alho, os temperos secos de sua preferência (sal, chimichurri, pimenta), o molho inglês, o vinagre (ou vinho) e o tomate pelado com o suco. Misture bem.
Cozimento na pressão: Junte as folhas de louro e despeje a água quente. Tampe a panela e, assim que pegar pressão, abaixe o fogo. Deixe cozinhar por cerca de 1 hora em fogo baixo, tempo ideal para a carne sair desfiando totalmente.
Adicione os legumes: Abra a panela após sair toda a pressão. Com a carne já macia e desfiada, adicione a cebola, os pimentões (e os opcionais, se desejar).
Apure o molho: Deixe cozinhar por mais 15 minutos em fogo baixo, sem a tampa da pressão. Os legumes vão murchar, mas ainda mantendo uma leve textura al dente. Se preferir mais macios, basta deixar um pouco mais.
Finalização: Desligue o fogo, salpique a salsinha fresca a gosto e misture.
A carne louca pode ser servida quente ou fria — inclusive, ela costuma ficar ainda mais saborosa no dia seguinte, após apurar todos os temperos na geladeira.