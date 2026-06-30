Fenômeno do churrasco, Netão Bom Beef anuncia hamburgueria em Curitiba; veja onde será

Curitiba vai ganhar uma unidade da rede Bom Beef Burgers, hamburgueria criada pelo empresário e influenciador Domingos Neto, mais conhecido como “Netão Bom Beef”. O anúncio foi feito nas redes sociais da marca, mas a Tribuna do Paraná apurou onde ficará a nova loja e quando deve ser inaugurada.

A hamburgueria está em fase de obras na esquina das ruas Deputado Mário de Barros e Alberto Foloni, no bairro Juvevê. Ficará ao lado de uma unidade da Farmácia Nissei. O endereço informado pelo próprio Netão em uma resposta a seguidores nas redes sociais aponta o número 930 da Rua Deputado Mário de Barros (meio da quadra). No entanto, a reportagem esteve no local e confirmou que a operação ocupará o imóvel de esquina.

A região escolhida tem grande fluxo de moradores e fica próxima a outros polos gastronômicos da cidade. Além disso, o empreendimento contará com um estacionamento amplo, compartilhado com a farmácia.

Bom Beef Burgers em Curitiba

A Bom Beef Burgers faz parte do Grupo Bom Beef, criado por Netão, um dos nomes mais conhecidos do universo do churrasco no Brasil. O empresário começou a carreira em um açougue da família, em Santos (SP). Ele transformou o negócio em uma rede que hoje reúne açougues, hamburguerias, restaurante especializado em carnes e produtos voltados ao churrasco.

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Nos últimos anos, Netão também se tornou um fenômeno nas redes sociais. Com vídeos sobre cortes de carne, técnicas de preparo e churrasco, conquistou milhões de seguidores.E isso também ajudou a popularizar a marca Bom Beef em todo o país.

Agora, a rede prepara a chegada ao mercado curitibano. A empresa ainda não divulgou a data de inauguração nem detalhes sobre o cardápio da nova unidade. Mas, a Tribuna apurou que a reforma da loja deve terminar entre o final de julho e início de agosto, quando possivelmente ocorre a inauguração.

Além de Curitiba, o Netão Bom Beef também anunciou novas lojas em Blumenau (SC) e Porto Alegre (RS), que também não possuem data de inauguração anunciada. Isso marca a expansão do grupo Bom Beef na região Sul que, na verdade, já tem uma loja em São José (SC).

Veja como está e como ficará a nova loja:

Primeira Bom Beef Burgers em Curitiba deve inaugurar no início de agosto no Juvevê. (Foto: Giselle Ulbrich) Nova loja do Bom Beef Burgers, do Netão Bom Beef, fenômeno do churrasco nacional, deve inaugurar no início de agosto no Juvevê, em Curitiba. (Foto: Giselle Ulbrich) Nova loja do Bom Beef Burgers, do Netão Bom Beef, fenômeno do churrasco nacional, deve inaugurar no início de agosto no Juvevê, em Curitiba. (Foto: Giselle Ulbrich) Nova loja do Bom Beef Burgers, do Netão Bom Beef, fenômeno do churrasco nacional, deve inaugurar no início de agosto no Juvevê, em Curitiba. (Foto: Giselle Ulbrich)