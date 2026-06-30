Burger King dá sanduíche de graça na madrugada desta terça (30); veja como participar

Quem estiver acordado na virada de segunda (30) para terça-feira (1º) poderá garantir um sanduíche de graça no Burger King. A promoção, realizada em parceria com a Serasa, acontece entre 23h59 desta segunda-feira e 4h da madrugada de terça, exclusivamente nos restaurantes participantes com BK Drive.

Para ganhar o lanche, o cliente precisa apresentar o aplicativo da Serasa instalado e logado no celular no momento do atendimento. Em seguida, poderá escolher um Cheeseburger Duplo ou um Chicken Duplo, sem pagar nada.

A promoção vale apenas para uma unidade por CPF e por veículo, enquanto durarem os estoques.

Como ganhar sanduíche de graça no Burger King

O resgate é simples. Basta passar por um BK Drive participante durante o horário da ação e mostrar o aplicativo da Serasa já logado. Além disso, quem quiser completar o pedido poderá adicionar uma batata frita pequena e um refrigerante por R$ 9,90.

A campanha é válida somente entre 23h59 de 30 de junho e 4h de 1º de julho.

Esta não é a primeira vez que a rede de fast-food dá sanduíches de graça. No fim de janeiro, o restaurante também deu sanduíches de graça para quem estava com as contas “apertadas”.

Lojas do Burger King no Paraná

No Paraná, a promoção será realizada nas seguintes unidades:

Curitiba

BR-116, 14.434 – Fanny

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5.982 – Hauer

Rua Martin Afonso, s/n – Bigorrilho

Rua Bispo Dom José, 2.348 – Batel

Rua Domingos Strapasson, s/n – Santa Felicidade

Avenida Silva Jardim, 566 – Rebouças

Rua Francisco Frischmann, 3.151 – Portão

Pinhais

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 13.185

São José dos Pinhais

Avenida das Torres, s/n – São Cristóvão

Ponta Grossa

Rua Balduíno Taques, 1.530 – Órfãs

A ação é válida somente nas lojas próprias participantes e está sujeita à disponibilidade de estoque.