"Na faixa"

Burger King dá sanduíche de graça na madrugada desta terça (30); veja como participar

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/06/26 16h39
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Fachada de uma das lanchonetes Burger King
Burger King dará sanduíches de graça na madrugada desta terça-feira (30). Foto: Giselle Ulbrich

Quem estiver acordado na virada de segunda (30) para terça-feira (1º) poderá garantir um sanduíche de graça no Burger King. A promoção, realizada em parceria com a Serasa, acontece entre 23h59 desta segunda-feira e 4h da madrugada de terça, exclusivamente nos restaurantes participantes com BK Drive.

Para ganhar o lanche, o cliente precisa apresentar o aplicativo da Serasa instalado e logado no celular no momento do atendimento. Em seguida, poderá escolher um Cheeseburger Duplo ou um Chicken Duplo, sem pagar nada.

A promoção vale apenas para uma unidade por CPF e por veículo, enquanto durarem os estoques.

Como ganhar sanduíche de graça no Burger King

O resgate é simples. Basta passar por um BK Drive participante durante o horário da ação e mostrar o aplicativo da Serasa já logado. Além disso, quem quiser completar o pedido poderá adicionar uma batata frita pequena e um refrigerante por R$ 9,90.

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A campanha é válida somente entre 23h59 de 30 de junho e 4h de 1º de julho.

Esta não é a primeira vez que a rede de fast-food dá sanduíches de graça. No fim de janeiro, o restaurante também deu sanduíches de graça para quem estava com as contas “apertadas”.

Lojas do Burger King no Paraná

No Paraná, a promoção será realizada nas seguintes unidades:

Curitiba

  • BR-116, 14.434 – Fanny
  • Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5.982 – Hauer
  • Rua Martin Afonso, s/n – Bigorrilho
  • Rua Bispo Dom José, 2.348 – Batel
  • Rua Domingos Strapasson, s/n – Santa Felicidade
  • Avenida Silva Jardim, 566 – Rebouças
  • Rua Francisco Frischmann, 3.151 – Portão

Pinhais

  • Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 13.185

São José dos Pinhais

  • Avenida das Torres, s/n – São Cristóvão

Ponta Grossa

  • Rua Balduíno Taques, 1.530 – Órfãs

A ação é válida somente nas lojas próprias participantes e está sujeita à disponibilidade de estoque.

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