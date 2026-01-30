Burger King e Serasa dão sanduíche grátis para quem está no “perrengue” de fim de mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Burger King e a Serasa se unem novamente em uma parceria para aproximar o universo das finanças do cotidiano dos brasileiros. Neste mês, a iniciativa acontece entre os dias 30 e 31, durante a madrugada, e marca o início de uma parceria mensal entre Serasa e BK. Das 23h59 às 4h, consumidores que passarem pelo BK Drive das lojas participantes e apresentarem o aplicativo da Serasa instalado no celular levam um Cheddar Duplo grátis, limitado a um resgate por CPF.

A campanha parte de um conceito central: por trás de cada CPF existe um nome, uma identidade e uma trajetória financeira única. A partir dessa ideia, nasce outra ativação voltada exclusivamente aos consumidores que carregam o “rico” ou “rica” no nome, contemplando especificamente o seguinte grupo de nomes: Frederico (a), Enrico (a), Américo (a), Larico (a) ou Erica (o). Esses clientes recebem uma surpresa especial por meio de um código promocional enviado por e-mail pela Serasa.

No Paraná, a campanha vale para lojas em Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. Confira os endereços das unidades participantes.

Apostando no trocadilho, a ação conta ainda com a participação do criador de conteúdo Everton Miranda, que assume o papel de garoto-propaganda e ajuda a amplificar o conceito nas redes sociais. Conhecido por seus vídeos que exploram, com humor, hábitos de consumo e o que define alguém como “rico ou não”, o influenciador conecta comportamento, cultura digital e entretenimento ao propósito da campanha.

A ação acontece entre o penúltimo e último dia do mês, período tradicionalmente mais apertado do ponto de vista financeiro, quando muitos brasileiros aguardam a chegada do próximo salário.

“O brasileiro valoriza benefícios reais, e o BK® acredita que valor e entretenimento devem caminhar juntos. Após os resultados positivos do Bole‑Thru no Halloween, decidimos escalar a iniciativa para fortalecer a proposta de valor do nosso portfólio e impulsionar o canal BK® Drive. Mais uma vez, em parceria com a Serasa, ativamos uma ação estratégica focada no fim do mês — um período sensível para muitos consumidores — com o objetivo de gerar experimentação do Cheddar Duplo, um dos nossos sanduíches core, e surpreender clientes com nomes específicos por meio de um presente exclusivo via o canal de CRM da Serasa”, afirma Pedro Laguardia, gerente de marketing do Burger King®.

