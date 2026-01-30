McDonald’s chega a Araucária: big macs e empregos para a região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de batata frita e hambúrguer finalmente chegou a Araucária. A cidade da região metropolitana de Curitiba acaba de ganhar seu primeiro McDonald’s, uma conquista que promete movimentar tanto o paladar quanto a economia local.

A nova unidade, que abre oficialmente nesta sexta-feira (30/01), está localizada em ponto estratégico da Avenida Doutor Vitor do Amaral, 1709, no coração da cidade. O restaurante chega com uma estrutura moderna distribuída em dois andares: no primeiro, os clientes encontram o salão de atendimento, enquanto no segundo pavimento fica a cozinha – uma configuração diferenciada que conta com esteira tecnológica para transportar os lanches com agilidade e precisão.

Além de trazer o tradicional cardápio da rede, o Méqui de Araucária traz um presente ainda mais saboroso para a comunidade: a geração de 45 novos postos de trabalho. Das vagas totais, 25 já foram preenchidas e outras 21 oportunidades para atendente seguem abertas, priorizando moradores locais.

O diferencial está na política de contratação da rede, que não exige experiência prévia, tornando-se uma importante porta de entrada para o mercado formal, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego.

Com capacidade para acomodar 53 pessoas, o espaço foi pensado para oferecer conforto e modernidade. Os clientes podem escolher entre diversas modalidades de atendimento: consumo no local, Drive-Thru para quem está com pressa, ou ainda o Delivery pelo aplicativo oficial do Méqui.

Para os mais tecnológicos, o restaurante disponibiliza totens de autoatendimento, além das opções de pedido no balcão convencional e serviço Peça e Retire.

O McDonald’s Araucária funcionará todos os dias, das 9h às 23h, atendendo a um antigo desejo dos moradores que, até então, precisavam se deslocar até Curitiba para saborear os lanches da rede.