Madero abre empório em Curitiba e aposta em novo produto

O Grupo Madero dá mais um passo em sua estratégia de expansão com um novo formato de negócio. Sob o comando do chef e fundador Junior Durski, a rede lançou o Empório Madero, um conceito que mistura conveniência premium, produtos exclusivos e um espaço pensado para ampliar a experiência da marca junto ao consumidor.

A primeira unidade foi inaugurada em Curitiba, e a segunda já tem data marcada: março de 2026, também na capital paranaense. A ideia é levar o formato para outras cidades brasileiras nos próximos meses.

O novo empreendimento apresenta uma proposta diferenciada no cenário do varejo alimentício, com foco total nas criações do próprio Grupo. O grande destaque da operação são as novas Empanadas Madero, item inédito no portfólio da marca, disponíveis em quatro sabores: carne, cordeiro, frango e queijo com cebola, que podem ser consumidas no próprio local.

Além dos tradicionais hambúrgueres artesanais congelados que já fazem sucesso entre os clientes, o espaço oferecerá uma linha exclusiva de produtos desenvolvidos especialmente para o Empório.

Entre as novidades estão pães fermentados, pizzas, molhos, queijos, ketchup, mostarda e uma nova linha de pratos prontos congelados, criada para trazer praticidade ao dia a dia com opções de preparo rápido. O consumidor também encontrará itens já conhecidos da marca, como sacola térmica, faca e azeite.

A nova operação complementa ainda o canal de delivery do grupo, disponibilizando toda a variedade de produtos on-line, em mais uma estratégia para ampliar o contato da marca com seus consumidores.

O Empório Madero fica na Avenida Munhoz da Rocha, 853, Cabral.