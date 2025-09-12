Festival em Curitiba reúne comidas de boteco a partir de R$ 5,49

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Churros salgado com queijo parmesão, cheddar, bacon e maionese; brigadeiro de cachaça com limão siciliano; batata com “piscininha” de cheddar e farofa crocante de bacon. Estas são algumas das novidades que prometem conquistar os visitantes do 4º Festival Comida de Boteco, que começou na quinta-feira (11) no Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba.

A tradicional festa gastronômica, que se estende até 27 de setembro, reúne 16 estabelecimentos com opções que vão de petiscos a pratos principais, com valores entre R$ 5,49 e R$ 38,90. O cardápio traz clássicos da culinária paranaense como pão com bolinho e carne de onça, além de favoritos nacionais como o bolinho de bacalhau, dadinho de tapioca e coxinha de costela.

“Estamos na quarta edição do Festival que, graças o sucesso nos últimos anos, se tornou um dos principais eventos do nosso calendário. São opções que vão do petisco para happy hour até um prato principal e sobremesa”, diz o presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Capão Raso, Paulo Cordeiro.

Para quem aprecia a tradicional comida de boteco, o festival oferece ainda pão com bife, pão com pernil, pão com linguiça, empanadas, frango com molho coreano, tapioca de carne seca, brownie com calda de sorvete, tábua de frios e torresmo.

Mercado Municipal Capão Raso

Administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o Mercado Municipal Capão Raso abriga 100 lojas com produtos variados, desde brinquedos e roupas até acessórios de celular, jogos, bebidas e bolsas, além de cafeteria, Sacolão da Família e Armazém da Família.

Uma facilidade para quem usa o transporte coletivo é a integração com o Terminal Capão Raso, localizado ao lado do mercado. Com o cartão-transporte da Urbs, o passageiro pode sair do terminal, acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem pagar nova tarifa, desde que dentro do período de duas horas.

Serviço – 4º Festival Comida de Boteco do Mercado Municipal Capão Raso

Data: de 11/9 a 27/9

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h