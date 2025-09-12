Quintal brincante tem final de semana de graça e música ao vivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sábado é dia de feijoada e no Quintal Brincante Gastronomia não seria diferente! Na unidade do Ahú, durante o mês de setembro, o espaço Brincante está gratuito, mesmo nos fins de semana. E na unidade Boa Vista o sábado tem música ao vivo para animar o dia da feijuca.

A feijoada do Quintal é tradicionalíssima, ou seja, nada de ingredientes separados: calabresa, paio, pé, costelinha: tudo junto em uma panela – isso traz um sabor único que só a verdadeira feijoada tem. Para os pequenos há uma versão Kids: com caldinho de feijão, bacon e calabresa picadinhos. E ainda há Feijoada Vegana para os vegetarianos.

Nos acompanhamentos: farofa, salada, banana à milanesa, vinagrete, arroz e demais pratos que combinam muito bem com a iguaria mais brasileira que existe. Também há Barreado: oportunidade de provar o prato típico do litoral paranaense aqui na capital.

E como no Quintal criança tem vez (e muito!) ainda há um Buffet da Criançada, na altura dos pequenos, para eles mesmos se servirem com tomatinho cereja, batatinha sorriso, uva verde sem semente e outras opções que agradam os pequenos.

Os restaurantes do Quintal trazem uma grande área de lazer com brinquedos intuitivos, educativos e que estimulam o brincar. Casa na árvore, casa de boneca, muro e jardim sensoriais, espaço com areia, muro para pintura, balanço, slackline, gangorra e pneus de escalada são algumas das opções que garantem a diversão das crianças. Tudo isso enquanto os pais desfrutam tranquilamente de uma deliciosa gastronomia afetiva.

O Quintal Brincante Gastronomia fica na Rua Leão Sallum, 1316 – Boa Vista e na Rua Francisco Scremin 290 – Ahú