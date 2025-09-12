Dia da Capivara tem atrações gratuitas e festa de mascote de shopping

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia da Capivara, 14 de setembro, é sinônimo de festa no Shopping Estação. É a data em que se comemora o aniversário de sua mascote, a Capinista, uma simpática capivara maquinista que simboliza a conexão histórica do espaço com a antiga estação ferroviária de Curitiba.

O aniversário da mascote marca a abertura oficial do parquinho infantil, que entra em uma nova fase e passa a se chamar Estação da Capinista. O espaço, antes conhecido como Estação Kids, ganhou nova identidade visual e será considerado, carinhosamente, o “lar” da mascote dentro do Shopping Estação. A atração é permanente e totalmente gratuita para as famílias.

O evento vai contar com apresentação de circo com a Capinista, momento de parabéns para a mascote, recreação com brincadeiras interativas, pintura facial artística, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. As crianças também poderão levar para casa um livro de atividades e adesivos exclusivos como lembrança.

“A Capinista nasceu para traduzir o carinho do Shopping Estação pela história da cidade e, ao mesmo tempo, para criar memórias afetivas com as crianças e suas famílias. Celebrar o aniversário dela, justamente no Dia da Capivara, reforça essa identidade lúdica e afetuosa. Será uma tarde de muita diversão e também o início de uma nova fase do nosso parquinho”, destaca Daniela Leal, gerente de Marketing do Shopping Estação.

O evento é gratuito e aberto ao público, e acontece das 14h às 18h, no Piso L1, em frente ao Museu Ferroviário. Mais informações no site www.shoppingestacao.com.br e nas redes sociais do shopping.

O Shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba.