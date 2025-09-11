Inauguração: nova loja sorteia iPhones em São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O coração comercial de São José dos Pinhais ganha uma mega loja nesta sexta-feira (12). Onde antes funcionava a Loja Copel, agora se ergue a Variedades São José, um empreendimento de compras na cidade. A partir das 10h da manhã, os moradores poderão conferir de perto o que a nova mega loja preparou para sua estreia.

Durante os três primeiros dias de funcionamento, a cada R$ 60 em compras, os clientes concorrerão a smartphones de última geração: iPhone 16, Samsung S24 FE e Xiaomi Note 13.

As surpresas não param por aí. Os 200 primeiros consumidores que realizarem compras a partir de R$ 4,99 serão contemplados com brindes exclusivos, uma forma de agradecer pela presença no dia inaugural.

A mega loja organizou uma programação para a inauguração com uma tradicional Dança do Dragão, expressão artística que simboliza boa sorte e prosperidade na cultura chinesa, e a apresentação de um ilusionista que circulará pela loja surpreendendo adultos e crianças com truques que desafiam a lógica.

E para tornar o ambiente ainda mais acolhedor, pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente.

A Variedades São José está localizada na Rua Dona Izabel a Redentora, 1696, no Centro de São José dos Pinhais.