Tremor de terra em Curitiba? Moradores relatam forte barulho em vários bairros

Um misterioso barulho, semelhante a uma explosão, intrigou moradores de diversos bairros de Curitiba no fim da manhã desta sexta-feira (12). O fenômeno, descrito como “um grande trovão distante”, foi percebido principalmente nas regiões de Santa Felicidade, Centro Cívico e Vista Alegre, próximo ao meio-dia.

O burburinho tomou conta da cidade, especialmente porque o céu permanecia completamente azul, sem qualquer formação de nuvens que pudesse justificar um trovão.

Alguns moradores chegaram a especular sobre um possível “tremor de terra”, embora o Centro de Sismologia da USP não tenha registrado qualquer atividade sísmica na região. O Simepar confirmou que nenhum trovão foi detectado em cinco sensores de descargas atmosféricas em Curitiba.

Curitiba está situada em cima de falhas geológicas

Vale lembrar que Curitiba está localizada sobre falhas geológicas, conforme publicado recentemente pela Tribuna, isso ocasionalmente pode gerar pequenos tremores, embora não haja confirmação oficial de que este seja o caso do barulho relatado nesta sexta-feira.

Tremor de terra em Curitiba?

O mistério permanece, enquanto moradores continuam compartilhando suas experiências nas redes sociais, tentando desvendar a origem do estranho ruído que ecoou pela capital paranaense.

A reportagem cobrou o corpo de bombeiros sobre possíveis ocorrências relacionadas ao relato de moradores, mas ainda não obteve resposta.

