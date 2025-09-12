Estudo indica possível desaparecimento de araucárias no Paraná até 2100

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A araucária, árvore símbolo do Paraná, corre o risco de desaparecer completamente do território paranaense até o fim deste século. É o que afirma um estudo preliminar conduzido pelo NAPI Biodiversidade – Serviços Ecossistêmicos em parceria com o Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Segundo a pesquisa, o aquecimento global pode levar à extinção local de até 54% das espécies nativas do Paraná até 2100.

Entre as ameaçadas está também a erva-mate, que pode perder até 60% do ambiente adequado ao crescimento. A perda dessas espécies compromete não apenas a cultura e a economia locais, mas também as relações ecológicas fundamentais, como a dispersão de sementes da araucária pela gralha-azul.

“À medida que a temperatura sobe, os impactos sobre a biodiversidade se intensificam de forma acelerada, não linear. Pequenas diferenças, como entre 2,9°C e 3,5°C, podem determinar se uma espécie sobrevive ou desaparece localmente”, explica o pesquisador do Departamento de Biodiversidade da UFPR em Palotina, Victor Zwiener.

Zwiener aponta que anfíbios, plantas e répteis estão entre os grupos mais vulneráveis: “até metade das espécies pode perder mais de 50% de seu habitat no estado. Em cenários pessimistas, até 15% delas podem desaparecer localmente, o que seria uma perda irreversível para os ecossistemas paranaenses”, destaca.

As áreas mais expostas aos impactos climáticos são os Campos Gerais e a floresta estacional, localizadas principalmente nas bacias dos rios Paraná e Paranapanema. Nessas regiões, o aumento da temperatura pode chegar a 5,3°C em cenários mais graves. A pesquisa ressalta ainda que as análises consideraram apenas efeitos climáticos, sem incluir o desmatamento contínuo, o que pode tornar a situação ainda mais crítica.

Percentual de espécies que podem ser perdidas até 2100 em cenários de mudanças climáticas mais ‘pessimista’. Mapa: Divulgação | UFPR

Estudo indica tendência, não destino certo

O estudo, realizado em conjunto com os pesquisadores Marcos Carlucci, André Padial e Weverton Trindade, do Departamento de Botânica, também chama atenção para as consequências indiretas sobre a economia e a qualidade de vida. A erva-mate, por exemplo, pode perder até 68% das áreas aptas para cultivo em cenários extremos. Além disso, a redução de polinizadores e anfíbios pode desequilibrar ecossistemas, aumentar o uso de agrotóxicos e impactar diretamente a saúde ambiental e humana.

Na primeira fase, o projeto modelou a distribuição de 76% das plantas, 95% das aves, 85% dos mamíferos, 89% dos répteis, 83% dos anfíbios e 67% dos peixes nativos do Paraná, identificando áreas prioritárias para conservação e restauração. “Restaurar áreas degradadas e proteger as que ainda estão preservadas é essencial para a resistência da biodiversidade a curto prazo”, afirma Weverton Trindade. Ele destaca a necessidade de fortalecer Unidades de Conservação e criar corredores ecológicos para permitir o deslocamento das espécies.

Mesmo diante das projeções preocupantes, Weverton lembra que os cenários não significam a extinção automática das espécies. “Há registros de araucárias no Espírito Santo e na Bahia, o que mostra que alguns indivíduos podem suportar temperaturas mais altas. Mas ainda não sabemos se são capazes de se reproduzir e gerar pinhões. As projeções indicam tendências, não destinos certos. Por isso, não devemos nem nos desesperar, nem acreditar que todas as espécies vão se adaptar. O estudo serve como alerta e como guia para reduzir os impactos”, pondera o pesquisador.

Regiões com clima adequado para a ocorrência de araucária no presente e em cenários de mudanças climáticas mais ‘pessimista’ para 2100. Mapa: Divulgação UFPR

Supercomputador da UFPR foi essencial para a análise

O levantamento, inédito em escala estadual, avaliou a ocorrência de quase 10 mil espécies de plantas, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes, projetando distribuição diante de diferentes cenários de aquecimento global. Para processar os mais de 60 milhões de registros — cerca de 200 GB de dados —, a equipe contou com o supercomputador do C3SL da UFPR, que acelerou a análise de centenas de milhares de modelos por espécie.

“O computador de alto desempenho do C3SL está disponível para demandas da comunidade acadêmica. Nossa missão é democratizar o acesso a essa infraestrutura para acelerar pesquisas em diferentes áreas”, explica Marco Zanata, professor do Departamento de Informática da UFPR e pesquisador do C3SL.

Segundo Victor Zwiener, o poder computacional foi determinante. “Essa capacidade nos permitiu testar múltiplos cenários, aprimorar métodos estatísticos e gerar resultados robustos, fundamentais para orientar decisões em conservação e políticas públicas.”

