Virada no tempo? Chuva já tem data para voltar a Curitiba

O fim de semana terá condições bem distintas no Paraná. Enquanto o Norte e o Oeste enfrentarão temperaturas acima dos 30°C durante as tardes, o Sul e o Leste do Estado terão tempo nublado e temperaturas mais amenas. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a situação muda na segunda-feira (15), com a formação de uma área de instabilidade no Sul do Brasil que pode trazer tempestades ao Paraná, principalmente nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina. A chuva em Curitiba já tem data certa para chegar.

A sexta-feira (12) começou com mínimas abaixo de 10°C em cidades do Sul e da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), como Lapa, São Mateus do Sul, Palmas e General Carneiro. Já em cidades da metade norte do Estado, como Paranavaí, Loanda e Apucarana, as mínimas ficaram na casa dos 20°C.

Durante a tarde, ainda faz calor nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do Paraná, com máximas de mais de 30°C em cidades como Loanda, Paranavaí e Maringá, e possibilidade de pancadas localizadas e rápidas de chuva entre as faixas Central e Norte. Entre os Campos Gerais e Leste, a nebulosidade fica variável ao longo do dia, e as temperaturas máximas ficarão na faixa dos 20°C a tarde.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana

No sábado (13), o sol predomina na maior parte do Paraná e o calor segue à tarde no Norte e Noroeste, com máximas acima de 30°C. As mínimas previstas ficam entre 10°C e 12°C no Norte e aproximadamente 18°C no Noroeste. No Oeste pode ocorrer maior variação de nuvens e há baixa possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva à tarde.

No Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e RMC, principalmente em cidades como Irati, São Mateus do Sul, Palmas e General Carneiro, as mínimas podem ficar na casa dos 5°C, com máximas permanecendo na casa dos 20°C.

No domingo (14) e na segunda-feira (15) as mínimas nestas mesmas regiões podem subir para a faixa dos 10°C. As máximas também sobem gradativamente. No domingo (14), o céu fica um pouco mais encoberto, com algumas aberturas de sol em grande parte do Paraná. Na metade sul do Estado há possibilidade de algumas pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

Segundo Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar, entre o amanhecer de sábado, domingo e segunda-feira, há expectativa de maior cobertura de nuvens baixas em regiões como o Litoral, RMC, Campos Gerais e Centro-Sul do Estado. “Na segunda-feira, essas áreas também podem registrar formação de nevoeiros nas primeiras horas do dia. Entre a Serra do Mar e as praias, o tempo fica mais variável, com muitas nuvens e chance de garoa ocasional, especialmente durante o fim de semana”, explica.

Chuva chega com tudo na segunda-feira (15)

Mas é na segunda-feira (15), a partir da tarde, que as instabilidades ganham força, principalmente no Centro-Sul. Há risco de tempestades em municípios próximos à divisa com Santa Catarina, devido à formação de uma área de instabilidade na região Sul do Brasil. Até a terça-feira a chuva deve chegar com menos intensidade às outras regiões do Estado – inclusive a cidades do Norte, que completam quase 30 dias sem registrar uma gota de chuva.

A tendência é de que as temperaturas não tenham grande oscilação na próxima semana: as máximas e mínimas devem permanecer similares às que serão registradas na segunda-feira.

Manda pra Tribuna!

