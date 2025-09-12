Travessia segura

Passarela de pedestres sobre o Rio Bacacheri ganha reforço

Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 12/09/25 11h59
Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas trabalham na manutenção da passarela da rua Omar Gonçalves, no Boa Vista. A passarela fica ao lado de uma ponte que também será reconstruída em outro momento. Curitiba, Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A passarela de pedestres sobre o Rio Bacacheri, da Rua Professor Omar Gonçalves da Motta, no bairro Boa Vista, está recebendo reforço da estrutura. O trabalho é feito por uma equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da
Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), após uma vistoria constatar a necessidade dos serviços de manutenção de reforço da fundação da passarela.

A estrutura foi afetada por um processo de erosão causado pelo acúmulo de material levado pelo rio, o que comprometeu a estabilidade da base. Foi necessário içar a passarela para a reconstrução dos apoios e depois houve o reassentamento da estrutura.

A previsão é de que os trabalhos terminem no dia 22 de setembro. Até lá, a travessia de carros e pedestres será feita com bloqueio parcial, obedecendo a sinalização que foi fixada no local.

Aprovação dos moradores

Moradora há mais de 30 anos da região, Renata Bressan, de 49 anos, utiliza o trajeto pelo menos uma vez por mês e considera a obra essencial para o cotidiano dos pedestres.

“Antes dava até medo de passar, ainda mais em dias de chuva, quando ficava escorregadio. Com essa obra, tem tudo para que a vida do pedestre melhore, não vamos precisar utilizar mais a ponte para passar a pé”, comentou.

Rosemeri Meira, que mora no bairro Boa Vista e sempre passa por ali, gostou de ver as equipes da Prefeitura trabalhando no local. “Está ficando ótimo, um trabalho muito bom e dá mais segurança para a nossa travessia”, elogiou a moradora.

Como solicitar manutenção

Para solicitar manutenção em pontes e passarelas o cidadão deve acionar o
156, pedir pelo Guia de Serviços no Portal da Prefeitura ou abrir protocolo presencialmente nas regionais administrativas da Prefeitura. Caso a ponte ou passarela esteja em situação precária, ela é interditada e sinalizada. Por fim, uma empresa contratada por licitação é acionada para realizar a intervenção.

Além disso, os moradores têm a opção de apresentar as demandas coletivas no programa Fala Curitiba, audiências públicas promovidas pela Prefeitura para ouvir as necessidades específicas de cada bairro.

 

