De enfaixado a enquadrado! Vítima de acidente é presa por secretário de segurança

O acaso colocou o coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança do Paraná, no papel de socorrista e, logo depois, de autoridade policial na manhã desta sexta-feira (13) no bairro Bacacheri, em Curitiba. Por volta das 7h50, Teixeira seguia pela Avenida Paraná em direção ao Centro quando se deparou com um homem caído após um acidente entre bicicleta e moto.

Parando para prestar socorro o secretário contou que já encontrou situações suspeitas na então vítima de acidente: um cigarro de maconha e uma tatuagem suspeita. Aguardou a chegada do SIATE, que examinou o cidadão e constatou que ele não tinha ferimentos graves.

Após consulta aos sistemas estaduais, a equipe da Secretaria de Segurança Pública descobriu que o acidentado tinha um mandado de prisão em aberto. Foi necessário acionar uma viatura para encaminhar o homem à delegacia mais próxima para o cumprimento da ordem judicial. Para complicar ainda mais a situação do cidadão, ele portava um cigarro de maconha no momento do acidente.

O mandado de prisão contra o homem havia sido expedido por não pagamento de pensão alimentícia.

“Chamou atenção que com a minha aproximação o ferido a todo momento tentava sair, dizendo não ser necessário o atendimento do Siate. Verifiquei ainda que ele estava com o cigarro de maconha caída do lado e uma tatuagem característica de pessoas que se utilizam disso para se identificar como envolvidos em crimes, especialmente o artigo 157, de roubo”, relatou o secretário, que informou ainda que o homem confessou várias passagens por roubo a farmácias, estando preso inclusive em Colombo e Pinhais.

O caso aconteceu próximo ao cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Estados Unidos, uma região bastante movimentada do bairro Bacacheri.

