Suspeitos de crimes contra crianças são alvos de megaoperação em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta sexta-feira (12), as ruas de Curitiba e outras cidades paranaenses foram tomadas por equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em mais uma ação de combate a crimes contra crianças e adolescentes praticados no ambiente virtual. A operação busca cumprir 17 mandados judiciais distribuídos em seis municípios do Paraná – Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Jacarezinho e Bandeirantes – além de Frutal e Uberlândia, em Minas Gerais.

Os agentes trabalham no cumprimento de 11 ordens de busca e apreensão, uma prisão temporária e cinco prisões preventivas. Para as diligências em território mineiro, a PCPR conta com o apoio da Polícia Civil local, garantindo a integração entre as forças de segurança.

O leque de crimes sob investigação é amplo e preocupante: estímulo à automutilação, produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantojuvenil, aliciamento de crianças, estupro de vulnerável por meio virtual e extorsão. São práticas que deixam marcas profundas nas vítimas, especialmente por acontecerem no ambiente digital, onde muitas vezes os pais têm dificuldade de monitorar.

Esta mobilização representa a terceira edição da operação. As duas primeiras, realizadas em março e outubro do ano passado, já haviam resultado na prisão de seis pessoas envolvidas em crimes contra menores de idade na internet, demonstrando a continuidade do trabalho investigativo.

“O objetivo da operação em todas as suas edições é a repressão qualificada e a prevenção a estes crimes praticados na internet. Os alvos desta sexta-feira não têm relação entre si, mas figuram em inquéritos policiais que estão sendo conduzidos pela PCPR”, afirma o delegado Thiago Soares.

Entre os casos sob investigação, a polícia identificou situações particularmente graves: vítimas coagidas a produzir e compartilhar mais conteúdos pornográficos sob ameaça de exposição pública na internet, além de casos onde os suspeitos estimulavam menores de idade a praticarem automutilação.

“Os criminosos podem pensar que estão escondidos e impunes no ambiente virtual, mas isso não é verdade. A polícia dispõe de meios para investigar, identificar e rastrear autores de crimes na internet”, destaca.

A operação reforça o compromisso das autoridades paranaenses em proteger crianças e adolescentes dos perigos do mundo virtual, onde predadores se aproveitam do anonimato e da vulnerabilidade das vítimas para cometer crimes graves que deixam sequelas permanentes.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉