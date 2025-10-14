Blog da Tribuna experimenta panetone Caribe, da Garoto, e dá veredito; Assista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Será que é bom?

Em agosto, a Tribuna do Paraná anunciou a chegada do panetone Caribe, que promete ser um sucesso entre os fãs do famoso chocolate. Agora chegou a vez de a Tribuna experimentar essa novidade bem tropical, enviada pela Nestlé –detentora da marca Garoto®. Assista ao vídeo no meio da matéria.

A marca que já tem uma linha estabelecida de panetones com marcas, como Alpino e Charge, resolveu apostar nessa mistura que promete ser bem afetiva para muitos brasileiros. E você, já experimentou?

O Rodrigo Cunha, do blog Vitrine da Tribuna, recebeu a ‘difícil’ missão de experimentar o panetone Caribe e contar a experiência. Tem bastante recheio? Será que o panetone é gostoso? Confira no vídeo abaixo:

Onde encontrar?

Em Curitiba e região metropolitana já é possível encontrar o panetone Caribe em algumas prateleiras de supermercados com valor a partir de R$ 30.

Sucesso de vendas

Um dos bombons mais clássicos da Garoto®, que vem se consolidando como símbolo da nostalgia brasileira reinventada, o bombom vende cerca de 1 tonelada por mês só na loja da Garoto — e isso se traduziu em novos produtos, novos formatos e, principalmente, um diálogo direto com fãs que transformaram o bombom em um movimento afetivo de mercado.

Depois da collab com Prestígio® (lançada em agosto), o novo Panettone Caribe, lançado em setembro, já se tornou o favorito nas redes e no SAC da Nestlé, com:

41% dos pedidos de novos sabores feitos pelos consumidores;

feitos pelos consumidores; 1,8 mil menções nas redes no lançamento, com potencial de 24,6 milhões de impactos.

Além disso, o Caribe já vem fazendo sucesso em diversas outras frentes:

O Ovo Caribe esgotou antes da Páscoa de 2024;

esgotou antes da Páscoa de 2024; O Picolé Caribe viralizou nas redes;

viralizou nas redes; Os Cookies Caribe®, apresentados na APAS 2025, marcam a expansão da linha em novas categorias.

A ação faz parte de uma aposta da Nestlé em estratégia de inovação conectada à memória afetiva, seguindo o que as pesquisas indicam de que 57% dos brasileiros querem experimentar novas soluções em alimentos (NielsenIQ) e a confiança na marca e apelo sensorial são critérios-chave para o consumidor (Foodtest 2025).