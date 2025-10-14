5 receitas proteicas com ovo para o lanche da tarde ou para o café da manhã

O ovo é um ingrediente versátil e proteico, capaz de se adaptar a diferentes preparos e combinações. Rico em nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais, ele contribui para a saciedade e o bom funcionamento do organismo. Por sua praticidade e valor nutricional, é uma excelente escolha para compor receitas saudáveis no café da manhã ou no lanche da tarde, trazendo sabor e energia para o dia a dia.

Abaixo, confira 5 receitas proteicas com ovo para o lanche da tarde ou o café da manhã!

Torrada com abacate, ovo pochê e ricota

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1/2 abacate fatiado

2 ovos

2 colheres de sopa de ricota amassada

1 colher de sopa de vinagre branco

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Água

Modo de preparo

Em fogo médio, ferva água em uma panela média e adicione o vinagre. Quando começar a formar pequenas bolhas (sem ferver intensamente), quebre o ovo em uma tigela e despeje delicadamente na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda cremosa. Retire com uma escumadeira e reserve. Repita com o outro ovo.

Toste as fatias de pão em uma frigideira em fogo médio até ficarem crocantes. Espalhe a ricota sobre cada torrada e disponha as fatias de abacate por cima. Coloque o ovo pochê sobre o abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Pão de frigideira com ovo e farelo de aveia

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de iogurte natural

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Orégano e chia a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre o ovo e bata bem com um garfo ou fouet até ficar homogêneo. Acrescente o farelo de aveia, o iogurte, o sal e a chia. Misture até formar uma massa cremosa. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte levemente com azeite. Despeje a massa e espalhe bem para formar um disco. Tampe e deixe cozinhar por cerca de 3 a 4 minutos. Vire o pão com cuidado e asse o outro lado por mais 2 a 3 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Muffin salgado de ovo, aveia e queijo cottage

Ingredientes

3 ovos

4 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Salsinha picada, cúrcuma e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo ou fouet até ficarem bem misturados. Acrescente a aveia, o queijo cottage, o iogurte e os temperos. Misture até formar uma massa cremosa. Adicione o fermento e mexa delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone próprias para muffin, enchendo até 3/4 da altura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até ficarem firmes e dourados. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Ovo mexido cremoso (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Ovo mexido cremoso

Ingredientes

3 ovos

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fatia de pão integral

3 tomates-cereja cortados ao meio

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, quebre os ovos e bata levemente com um garfo ou fouet. Adicione o leite, uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo baixo. Despeje os ovos batidos e mexa lentamente com uma espátula, fazendo movimentos suaves de fora para dentro. Cozinhe até que os ovos fiquem cremosos e levemente firmes, sem deixar ressecar. Em uma frigideira em fogo médio, toste a fatia de pão até dourar. Sirva os ovos sobre o pão e finalize com tomate-cereja e cebolinha por cima.

Crepioca proteica com chia e linhaça

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de tapioca

1 colher de sopa de chia

1 colher de sopa de linhaça

1 colher de sopa de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre o ovo e bata bem com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente a tapioca, a chia, a linhaça, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa uniforme. Adicione o queijo cottage para deixar a textura mais cremosa e misture. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje a mistura e espalhe bem para formar um disco fino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 minutos de cada lado, até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.