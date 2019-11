A temporada de caranguejo 2019 começa oficialmente em 1º de dezembro. Como a partir desta data está permitida a captura de caranguejos no litoral do Paraná, alguns restaurantes de Curitiba servem o crustáceo em rodízios especiais a partir da semana que vem.

O caranguejo-uçá é a espécie nativa do estado. A captura, permitida até 14 de março, ainda precisa ser artesanal, feita com as mãos. É proibido o uso de ferramentas cortantes, produtos químicos ou armadilhas, como redes ou laças. Não são todos os animais que podem ser capturados.

De acordo com a portaria 180/2002, do Instituto Ambiental do Paraná, é legal somente a retirada de caranguejos machos que tiverem a carapaça igual ou maior a sete centímetros. Fêmeas e filhotes são preservados o ano todo.

Confira onde provar caranguejo em Curitiba

Trinity Gastronomia e Arte

O serviço custa R$ 79 por pessoa e inclui caranguejo à vontade, caldinho de feijão, vinagrete, molho de pimenta biquinho, maionese de alho, salada de feijão cavalo, salada verde, pepino e cenoura, cascudinho empanado, além dos bolinhos de feijão, siri e barreado. Assinante do Clube Gazeta do Povo tem 10% de desconto.

Os pratos seguem sendo servidos até o dia 22 de dezembro às quintas e sextas-feiras das 18h às 23h e nos fins de semana das 12h às 18h. A dica é fazer reserva pelo telefone.

Serviço

Avenida Visconde de Guarapuava, 70 – Alto da Rua XV – (41) 9 8490-0284

@trinitygastronomiarte

***

Bar do Edinho

Em época de caranguejo servem rodízio do crustáceo, com ou sem carapaça, a R$ 67,00 por pessoa. Acompanha caldinho de feijão, molho de alho, farinha de mandioca branca e vinagrete. O rodízio é servido de segunda a sábado das 18h30 à 00h. Aceita reservas até às 20h.

Serviço

Rua Paul Cezanne, 15 – Guabirotuba – (41) 3296-5089

@bardoedinho

***

Del Rosa

O restaurante serve a partir de 1.º de dezembro quatro tipos diferentes de caranguejos: tradicional ao bafo, na cerveja, ao alho óleo e moqueca. Acompanha caldinho de feijão, farinha, vinagrete e canudinho de maionese. Custa R$ 69,90 por pessoa, com caranguejo à vontade.

Durante o mês de dezembro, serve nas quintas e sextas das 18 às 22h, quando sai a última panela. Se houver mais de 30 pessoas na reserva na quarta-feira, o restaurante abre também neste dia. Aos sábados, das 12 às 16h.

Serviço

Rua Cel. Agostinho Macedo, 60 – Centro Cívico – (41) 3253-0190

restaurantedelrosa.com.br

***

O Trapiche Albatroz

A petiscaria O Trapiche Albatroz também tem rodízio de caranguejo nesta temporada a R$ 68,00 por pessoa. A sequência acompanha dois tipos de farofa, bolinho de caranguejo, molho vinagrete, tutu de feijão, molho de alho e saladas.

O rodízio é servido de segunda a sábado, das 18h às 23h. Porém, a entrada deve ser no máximo às 21h30. A dica é fazer reserva.

Serviço

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, no2057, Portão, Curitiba – (41) 3092-2500

@otrapichealbatroz

***

Ópera de Bambu

Servida a partir de 1º de dezembro, a tradicional caranguejada do restaurante inclui um buffet a R$ 85,00 por pessoa. O serviço conta com mais de 30 acompanhamentos, entre saladas, antepastos e caldinhos de siri e de feijão.

Funciona de segunda à sábado das 19h30 às 23h. No fim de semana, abre para almoço (das 12h às 15h30).

Serviço

Rua Nestor Victor, 434 – Água Verde – (41) 3018-8468

@operadebambu

***

Petiscaria do Victor

O restaurante serve rodízio de 1º de dezembro a 15 de março. O valor é de R$ 72 por pessoa, com um buffet completo com os acompanhamentos caponata de berinjela, salada de cebola assada, salada de pepino japonês, caldinho de feijão, cuscuz marroquino, grissini, dois tipos de vinagrete (tradicional e coentro), e os molhos: tártaro, rosé e creme de alho.

O rodízio é servido de terça a sábado das 19 às 23h. É necessário fazer reserva.

Serviço

Av. Manoel Ribas, 6995 – Santa Felicidade – (41) 3273-4444

restaurantesvictor.com.br

***

Hara Palace Hotel

O restaurante Bimy’s, que fica no hotel, serve caranguejo só às terças e quartas no jantar, a partir do dia 3 de dezembro até 13 de março. É preciso fazer reserva. O crustáceo é servido por unidade (R$ 6,50) com vinagrete e farinha de mandioca. À parte tem tutu de feijão (R$ 6) e caldo de feijão (R$ 5). O cardápio à la carte funciona normalmente e tem outras opções de frutos do mar como casquinha de siri (R$ 19) e camarão à milanesa (R$ 55). Não cobra taxa de serviço.

Serviço

Av. Iguaçu, 931 – Rebouças – (41) 3323-5489

harapalacehotel.com.br

***

Sforno Pizzaria

A pizzaria serve rodízio de caranguejo de terça a domingo a partir do dia 1º de dezembro até 15 de março, das 19h30 às 23h. Por R$ 70 por pessoa estão inclusos vinagrete, caldinho de feijão, molho de alho e farinha de mandioca. É necessário fazer reservas.

Serviço

R. Dom Alberto Gonçalves, 480 – Mercês – (41) 3040-0450

sforno-pizzaria.negocio.site