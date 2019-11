É de arrepiar. Depois de 37 anos, um comercial de uma empresa de TV a cabo chamada Xfinity promoveu o emocionante reencontro de Elliott e E.T., o extraterrestre. O ator Henry Thomas volta ao papel que o lançou no mundo dos filmes de Hollywood. Agora ele é casado e pai de dois filhos. O encontro mostra E.T. conhecendo as novas tecnologias, como a internet, mas relembrando os melhores sentimentos do passado, que tornaram a dupla uma das mais queridas da história do cinema.

O comercia. contou com a consultoria do próprio Steven Spielberg, diretor do filme que quebrou recordes de exibição e arrecadação. Henry Thomas falou sobre a peça publicitária. “O público vai ganhar tudo o que quer de uma sequência, mas sem as partes bagunçadas que poderiam destruir a beleza do filme original e o lugar especial que ele tem na mente e no coração das pessoas. É uma situação que só tem vencedores… Olhando para os storyboards, pude ver exatamente o porquê de Steven [Spielberg] estar por trás disso, porque a integridade da história não se perde nessa refilmagem”, explicou o ator.

Confira o vídeo emocionante.