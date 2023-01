Quem esteve na Vibra São Paulo na noite desta quarta-feira (21), vivenciou um show histórico. Com ingressos vendidos em 72h, a apresentação, idealizada por Daniel para homenagear seu eterno parceiro João Paulo, reuniu os maiores nomes da música sertaneja no Brasil. Em 2023, o show vira turnê e Curitiba está entre as cidades que vão receber a apresentação.

Dentre as 22 participações especiais na gravação do DVD, totalizando 40 convidados, estrelas como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano, Fernando & Sorocaba, entre outros (confira a lista completa abaixo).

A música de abertura reuniu todas as vozes no palco, onde um show de luzes formava o cenário que, neste momento, refletia o rosto de João Paulo em uma gigante cachoeira. Ao mesmo tempo, 39 vozes da nata do sertanejo, comandadas por Daniel, cantaram aquele que é um hino da música brasileira, “Estou apaixonado”, que o público aplaudiu de pé.

A noite seguiu com outros grandes convidados, que se revezaram ao longo do espetáculo para ser a segunda voz de Daniel. Uma maneira encontrada pelo cantor para honrar o antigo parceiro, que marcou a carreira de todos os artistas presentes e também a música brasileira.

Duas surpresas aumentaram a emoção do show. A participação do pai, Zé Camilo, principal incentivador da dupla, e Jéssica dos Reis, filha de João Paulo, protagonizaram o clímax da gravação e foram ovacionados por longos minutos.

Para os fãs da dupla João Paulo e Daniel, a experiência foi completa. No hall de entrada da Vibra São Paulo, o público pôde apreciar uma exposição com artigos históricos. Botas, chapéus, camisetas, discos de ouro e de platina, prêmios, troféus e lembranças que pertenceram a ambos. A realização do evento contou com cenário extremamente sofisticado e elegante, além de repertório inteiramente dedicado à dupla que emocionou o país na década de 90.

Ideia do show

A ideia da gravação deste DVD começou quando Daniel se reunia com seus amigos e juntos, cantavam músicas de João Paulo e Daniel.

“Eu sou só gratidão de poder vivenciar tudo isso, de poder atingir essa marca e a consciência de que cada pessoa, que estava aqui e aquelas que não puderam vir, são parte fundamentais nessa história. A gente jamais conseguiria atingir essa meta sem a presença de todo mundo, sozinho jamais! A cada dia eu percebo que a minha vida é cantar, é estar diante das pessoas e saber que aquela música que estou cantando, aquela letra, aquela melodia está atingindo alguém, está fazendo a diferença na vida de alguém. Eu prometi pra ele (João Paulo), depois que ele partiu, que enquanto puder e tiver oportunidade, eu vou dar prosseguimento na nossa história e tentar, de alguma maneira, ajudar que ela se mantenha acesa. A carreira, a história de João Paulo e Daniel está muito viva para todo mundo, é muito notório isso. A alegria que eu senti de cada palavra que ouvi aqui, de todos esses artistas, é muito gratificante. É muito difícil reunir um time desse e poder comemorar a vida, celebrar o amor, as coisas que as vida nos dá, em um momento único. Sou grato a tudo isso e espero ter outras oportunidades de fazer o bem para alguém e reunir pessoas, seja nos bastidores e para esse público maravilhoso que me acompanha. Obrigado, de coração!”, declarou Daniel.

Jéssica dos Reis falou sobre a emoção de cantar ao lado de Daniel nesse evento tão especial. “Essa gravação representa muita coisa boa, sinceramente. Todas as pessoas demonstraram o quanto meu pai foi querido e muito importante para a música. Não tenho nem palavras para descrever todo esse carinho, essas fortes emoções. Foi algo muito alegre e de pura emoção. Senti a presença dele muito forte, que até parecia que ele acabou me dando um abraço. Eu senti ele bem perto de mim, quando estávamos cantando”, transparece a filha de João Paulo.

Já Maiara & Maraisa descreveram a importância de participar dessa gravação. “Não existe música sertaneja sem Daniel e é um imenso prazer estar ao lado de tantas pessoas importantes. Nos sentimos muito honradas pelo convite e de fazer parte deste legado”.

César Menotti e Fabiano descreveram a importância desse registro. “Foi um dos momentos mais importantes das nossas vidas. Quando recebemos o convite, ficamos muito emocionados, porque sempre admiramos eles. Ser chamado para fazer parte deste projeto de 40 anos de história, de uma carreira exemplar, em todos os sentidos, é magnífico. Como artista e como cidadão, o Daniel é um cara que não tem o que corrigir. Ele é uma pessoa muito especial. Nos sentimos muito prestigiados em participar dessa gravação”.

Daniel fará show em homenagem a João Paulo em Curitiba. Foto: GIu Pera / Divulgação

Daniel anuncia turnê do projeto para 2023

Em um formato base composto por metais, cordas, baixo, guitarra, violão, bateria, piano, acordeon e backing vocals, Daniel entregou um show repleto de momentos animados e de pura emoção, que cairá na estrada em 2023.

Para o público presente, o artista anunciou as primeiras cidades confirmadas da turnê “Daniel canta João Paulo e Daniel – 40 anos de história”.

O show passará por Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Campinas, em datas ainda a serem anunciadas. O projeto deve rodar o Brasil ao longo do ano.

Mais do que uma homenagem, o espetáculo “Daniel canta João Paulo e Daniel – 40 anos de história” é o novo capítulo a entrar para a história da carreira de um dos grandes pilares da música sertaneja.

Confira abaixo o repertório e os convidados do DVD:

“Estou apaixonado” – TODOS

“Com qual carícia” – BRUNO & MARRONE

“Ela tem o dom de me fazer chorar” – LUAN SANTANA

“Ah Saudade” – LUAN SANTANA

“Que dure para sempre” – MAIARA & MARAISA

“No Mesmo Lugar” – CHITÃOZINHO & XORORÓ

“A Loira Do Carro Branco” – CHITÃOZINHO & XORORÓ

“Hoje eu sei” – ATAÍDE & ALEXANDRE

“Mil loucuras de amor” – FERNANDO & SOROCABA

“Rosto molhado” – FERNANDO & SOROCABA

“Apaixonado por você” – PARANÁ

“Alguém” – JORGE & MATEUS

“Paloma” – JORGE & MATEUS

“Malícia de mulher” – EDSON & HUDSON

“Se você quiser voltar” – MICHEL TELÓ

“Fogo de Amor” – CÉSAR MENOTTI & FABIANO

“Fim de semana” – CÉSAR MENOTTI & FABIANO

“O Cheiro Dela” – GUILHERME & SANTIAGO

“As coisas são como são” – GUILHERME & SANTIAGO

“Só da você na minha vida” – HENRIQUE & JULIANO

“Não espere amanhecer” – HENRIQUE & JULIANO

“Aos trancos e barrancos” – CÉZAR & PAULINHO

“Dia de visita” – CÉZAR & PAULINHO

“Desejo de Amar” – MARCUS & BELLUTI

“Pra te esquecer não dá” – MARCUS & BELLUTI

“A culpa sua” – RICK & RENNER

“Nelore Valente” – RICK + DANIEL

“Não precisa perdão” – RIONEGRO & SOLIMÕES

“Só eu e você” – RIONEGRO & SOLIMÕES

“Porque é Que Eu Fui Te mar Assim” – JOÃO NETO & FREDERICO

“Eu me amarrei” – JOÃO NETO & FREDERICO

“Você não morre mais” – GIAN E & GIOVANNI

“Muda” – GIAN & GIOVANNI

“Você Só Me Faz Feliz” – JOÃO BOSCO & VINÍCIUS

“Poeira da estrada” – ZÉ CAMILO + DAINIEL

“Fazenda S. Francisco” – ZÉ CAMILO + DANIEL

“Te amo cada vez mais” – DANIEL

“Estrela perdida” – JÉSSICA + DANIEL