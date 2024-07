Treino de Drift reúne apaixonados por “queimar pneu” em Curitiba

Um evento para quem gosta de carros possantes e manobras radicais será a pedida do final de semana em Curitiba. Neste domingo (7), a partir das 10h, um Treino de Drift será realizado na Arena Burnout, que fica no bairro Prado Velho, próximo à Linha Verde.

Segundo os organizadores, trata-se de um evento para todas as idades. Além do show de manobras radicais, food-trucks, lojas e outras atrações, quem quiser poderá participar de um dos treinos dentro do carros. O drift é uma prática cultuada por apaixonados pro carros que consiste em derrapar ou “queimar” os pneus de um carro ou moto.

Os ingressos custam entre R$ 20 e 30 e podem ser adquiridos neste link. O evento será na Rua João Marchesini, 141. Mais informações podem ser obtidas no telefone 41 9 9565-2991.

