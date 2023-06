O trio Melim se apresenta neste sábado (17), no Teatro Guaíra, em Curitiba, a partir das 21h15, com ingresso ainda à venda. Os irmãos Gabriela, Diogo e Rodrigo Melim estão em urnê pelo Brasil com o show “Quintal”, que traz os maiores sucessos do grupo, além de gravações inéditas do seu último trabalho.

Hits como “Meu Abrigo”, “Dois Corações”, “Amores e Flores”, “Ouvi Dizer” e “Gelo”, devem dividir espaço no setlist com as faixas do novo álbum, como “Mapa”, “Nova Bad”, “Quintal”, “Borboleta”, “Quintal”, “Alegria”, “Teto de Estrelas” e “Onda do Mar”.

O projeto “Quintal” representa um novo momento na carreira dos irmãos. O disco reúne 17 faixas inéditas, incluindo parcerias com grandes nomes da música nacional: Vitor Kley, Natiruts, Duda Beat e Emicida, além da faixa bônus, “Mais Que Ontem” com Vitão. O álbum foi criado a partir da ideia de uma viagem para dentro de si, com músicas mais introspectivas e pessoais.

“As músicas falam sobre positividade, auto-reflexão, ansiedade, amor, empoderamento e união. Criamos o conceito das portas em todos os clipes para representar e exaltar a diferença de cada música e ambiente”, diz Rodrigo Melim.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira.

O Teatro Guaíra fica na Rua Conselheiro Laurindo, s/n, em frente à Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba.

