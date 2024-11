Tattoo Stars tem shows, “miss” e apaixonados por tatuagem em Curitiba

Curitiba receberá neste final de semana a segunda edição da Tattoo Stars, uma convenção de tatuagens, que reúne arte e entretenimento para toda a família. O evento faz parte do calendário do município e acontecerá entre os dias 29 de novembro a 1º de dezembro, no Centro de Eventos Positivo localizado no Parque Barigui.

Esta edição reunirá mais de 200 expositores entre tatuadores, body piercers e artistas de diversas áreas. A expectativa da organização é de receber mais de 5 mil pessoas nos três dias de evento. “A Tattoo Stars é um espaço para compartilhar ideias, celebrar a diversidade de estilos e criar conexões com o fascinante universo da tatuagem”, afirma Danylo Stefan, idealizador do evento e referência em tatuagens com realismo preto e cinza.

A novidade deste ano são os shows musicais, com as bandas Lonesome Captain e Os Caras do Charlie Brown, e as exposições de carros antigos e motos customizadas. A praça de alimentação conta com food trucks, que oferecem diversas opções gastronômicas entre elas hamburguer, hot dog, pizza, pastel, crepe francês, batata no cone e bebidas.

Os visitantes também poderão acompanhar o concurso Miss Tattoo Stars, que homenageará as três mais belas candidatas tatuadas, e o concurso de tatuagem, que premiará os dois melhores artistas de cada categoria com troféus exclusivos do escultor Ale Amorin. A Melhor Tatuagem de Sexta, de Sábado, de Domingo e do Evento ganharão uma máquina e um multicase da DKlab, patrocinadora do Tatto Stars 2024.

Para os profissionais e aspirantes ao universo da pintura na pele, a convenção também trará artistas nacionais de destaque, como Fernando Tampa e Denis Vazios. “É uma oportunidade fantástica para Curitiba, na promoção de negócios, cultura e conexão com o público ao mercado de tatuagens. É o programa ideal para famílias e amigos curtirem juntos”, ressalta Jussara Almeida, proprietária da Verus Live Marketing, idealizadora e organizadora do evento.

Ingressos

Os ingressos no valor inteiro, incluindo as taxas, na sexta-feira custam R$ 22, e no sábado e domingo custam R$ 55. Quem doar um brinquedo, novo ou usado, paga meia. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Disk Ingressos.

O Tattoo Stars 2024 será no Centro de Eventos Positivo, Parque Barigui, das 12h às 22h, sexta, sábado e domingo. Mais informações 41 99767-6767 ou @tattoostarsoficial