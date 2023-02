O Carnaval no ritmo dos Simpsons em Curitiba. O Chelsea Burger promete caprichar no cardápio e na decoração alusiva a família mais animada dos desenhos. Com drinques cheio de fumaça e sanduíches com receitas especiais, não faltarão motivos para conferir de perto essa novidade. Springfield agora fica no Paraná?

Logo na chegada, o sofá, os painéis e os quadros temáticos remetem a uma das cenas mais famosas da série que abre cada episódio. O tradicional Bar do Moe também é outro cenário para brindar com os amigos com o Moe Flamejante, um shot com Curaçau Blue, vodka e xarope Monin Cranberry. Além disso, o Sr. Burns, responsável pela usina em que o Homer “trabalha” aparece no cardápio com uma soda radioativa, feita com Monin Kiwi e maçã verde.

Comidas

O Especial do Homer com costelinha BBQ servida com milho assado e batatas rústicas fritas é destaque. Já os vegetarianos encontram um lanche aprovado pela Lisa, a filha inteligente do Homer com a Marge. Um burger de grão de bico, servido com Mayo Chelsea e uma receita especial de caponata.

Especial do Homer tem costelinha BBQ servida com milho assado e batatas rústicas fritas. Foto: Reprodução/ Chelsea

Quanto ao sanduíche, a dica é apostar no Krusty Burger com Short Ribs, queijo muçarela, Mayo Chelsea e bacon.

Entre as sobremesas, um donuts com ganache de chocolate e confeitos coloridos, servido com sorvete de morango, creme, chocolate ou flocos.

Sem falar do Marge Shake, um milkshake com sorvete de creme amarelo coberto com um chantilly azul que imita o cabelo da mãezona.

Música ao vivo

Na sexta e no sábado (17 e 18) tem música ao vivo no Chelsea. Mas nada de marchinha de Carnaval, e sim o melhor American Style para combinar com a família americana da pequena Springfield.

Serviço

Chelsea Burger

Rua Marechal Hermes, 113 – Centro Cívico

Aberto todos os dias, das 11h30 às 22h

Mais informações: @chelseaburger.br e (41) 3328-3197

Entrada gratuita

