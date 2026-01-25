Show de Gusttavo Lima transforma orla de Matinhos em acampamento de fãs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das surpresas da programação do Verão Maior Paraná, o cantor Gusttavo Lima sobe ao palco de Matinhos neste domingo (25/1). Desde a meia-noite, logo após o fim do show de Fábio Jr., fãs do sertanejo começaram a ocupar a faixa de areia à espera da apresentação.

Ao longo desta tarde, a praia se transformou em um grande acampamento de guarda-sóis espalhados pela orla. Entre os grupos que tentam garantir um lugar privilegiado estão cinco amigas de Curitiba. Desde as 11h, elas permanecem na areia.

“A gente esperou muito por esse momento. Vai ser o primeiro encontro do ano com o Gusttavo. Para nós, fãs, é muito gratificante cada momento que a gente vive ao lado dele. Passar essa noite aqui é um sonho”, disse Maria Viviane dos Santos, de 37 anos.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Preparadas para a longa espera, elas levaram travesseiro, colchão inflável, toalha de banho, coberta, guarda-sol e uma caixa térmica com água. A ideia é não sair do local até o início do show. “O Gusttavo Lima, para nós, é tudo, tudo, tudo”, resumiu Maria Viviane.

Quem também encarou o desafio foi Patrícia Correia dos Santos, de 48 anos, moradora de Paranaguá. Para ela, a relação com o cantor tem um significado especial. A filha Maria Eduarda, de 17 anos, tem paralisia cerebral e sempre reagia às músicas de Gusttavo Lima quando era pequena.

“Ela não fala, mas, quando ouvia as músicas, se expressava, ficava eufórica. A partir disso, passamos a ouvir cada vez mais. Isso foi uma bênção nas terapias. Ele é o melhor ‘terapeuta’ da minha filha. Ver ela sorrindo e feliz com as músicas dele é muito especial”, contou.

A curitibana Rafaela Bento, de 25 anos, também chegou cedo. Desde as 9h30, ela aguarda na praia. “Meu objetivo é tirar uma foto com o ídolo da minha vida. Na verdade, o Gusttavo é mais do que um ídolo. Ele é parte da minha família, é o amor da minha vida, a minha outra metade”, afirmou.

Que horas começa o show de Gusttavo Lima em Matinhos?

O show do cantor está marcado para começar às 17 horas. No repertório, a expectativa é de que o artista apresente sucessos recentes como “Desejo Imortal”, “Bloqueado”, “A Gente Fez Amor” e “Inventor dos Amores”.