Do PP ao Trono de Ferro: Betinho divulga nova série do universo Game Of Thrones

O jovem Roberto de Farias Thomaz, que dominou as manchetes no início deste ano após sobreviver cinco dias perdido no Pico Paraná, região metropolitana de Curitiba, continua fazendo limonada dos limões que a vida lhe ofereceu. Neste sábado (24/01) ele foi a estrela de uma postagem no Instagram feita pela HBO Max sobre a série “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, lançamento do streaming, spin-off do sucesso Game Of Throenes.

Na peça publicitária, Roberto assume o manto de “Sir Roberto da Montanha”. O roteiro brinca com as habilidades de sobrevivência do rapaz, apresentando-o como o candidato ideal para as missões épicas de Westeros, o reino fictício da série que é um dos maiores sucessos do século.

O vídeo começa com um tom épico, típico do universo de Game of Thrones. Uma narração anuncia a busca por um cavaleiro honrado, capaz de atravessar “trilhas vastas e as montanhas mais altas”. Entre os benefícios da vaga, destaca-se um “escudeiro fiel que o protegerá com a própria vida”.

É nesse momento que Roberto interrompe a narração com uma risada sarcástica e dispara: “Tudo tem limite, né? Confiar em qualquer pessoa assim de bobeira? Pra mim, duas vezes já é demais.”

A frase é uma referência direta ao incidente que deixou o jovem conhecido.

Relembrando o “abandono” no Pico Paraná

Roberto viralizou na primeira semana de 2026. Durante a virada de ano, ele subiu o Pico Paraná (o ponto mais alto do Sul do Brasil) com uma amiga. No entanto, após passar mal durante a descida, ele foi deixado para trás pela colega, que seguiu viagem com outro grupo.

Roberto ficou cinco dias desaparecido, enfrentando chuvas, perda de equipamentos e o terreno hostil da Serra do Mar, enquanto a “amiga” postava stories ironizando a situação. Ele conseguiu sair da floresta e procurou ajuda em uma empresa, bem longe de onde foi deixado, visivelmente mais magro e com escoriações.

A HBO não foi a primeira a capitalizar em cima da história. Em menos de um mês, Roberto já acumulou quase 400 mil seguidores e um portfólio de respeito, com participação em comerciais do Burger King.

Quebrando o silêncio

A amiga de Beitnho, Thayane Smith, tem enfrentado a fúria de haters desde o fatídico episódio. Nesta sexta-feira ela fez postagens dizendo estar cansada de ouvir tudo que está acontecendo calada e que “escondeu coisas” para não prejudicar o amigo. Ela diz que Betinho mente e é sonso, que tem fotos e prints que vão desmascarar o ex-amigo.