Americanas confirma fechamento de lojas em Curitiba

A unidade das Lojas Americanas localizada na Rua Rocha Pombo, no bairro Juvevê, está em seus últimos dias de funcionamento. O encerramento das atividades deve ocorrer ainda neste mês de janeiro.

Segundo a assessoria da marca, a decisão de fechar a unidade faz parte de um processo de otimização das operações e de melhoria da experiência de compra dos clientes. De acordo com a empresa, a demanda atualmente atendida pela loja do Juvevê será absorvida pela unidade da Rua Comendador Araújo, na região central de Curitiba.

No Paraná, a rede Americanas conta com mais de 55 lojas em operação. Desse total, 15 unidades estão localizadas na capital. Além das lojas físicas, a marca mantém atendimento por meio do site e do aplicativo oficial.

Em nota encaminhada à Tribuna, a Americanas afirmou que segue cumprindo integralmente todas as obrigações trabalhistas. A empresa também informou que os colaboradores das operações encerradas são, sempre que possível, realocados para lojas próximas, conforme a disponibilidade de vagas na rede.

O que aconteceu com a Americanas?

A Americanas está em recuperação judicial desde 2023. Naquele ano, a companhia revelou inconsistências bilionárias em seus balanços financeiros, que somavam cerca de R$ 20 bilhões. A situação levou a empresa a solicitar a proteção judicial para reorganizar suas finanças.

Com o pedido aceito pela Justiça, a varejista passou a ter suas dívidas temporariamente suspensas. A medida teve como objetivo principal evitar a falência e preservar empregos, fornecedores e a continuidade da atividade econômica.

Desde então, a Americanas apresentou um plano de recuperação que prevê a renegociação de débitos com bancos e credores. O plano inclui alongamento de prazos, concessão de descontos e novos aportes financeiros. Ainda não há previsão para a saída da recuperação.