Azul encerra duas rotas internacionais saindo de Curitiba a partir de março

A partir de março, a Azul deixará de operar duas rotas internacionais com saída do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Os voos com destino a Assunção, no Paraguai, e Montevidéu, no Uruguai, serão encerrados. Segundo a companhia, a decisão faz parte de um processo de otimização da malha aérea.

A Azul informa que a medida é resultado de análises técnicas e de desempenho das rotas. A avaliação considera a estratégia de sustentabilidade operacional e o equilíbrio entre oferta e demanda. As duas ligações internacionais tinham menos de três anos de operação.

O voo para a capital uruguaia foi implantado em 2023. Já a rota para Assunção começou a ser operada em dezembro de 2024, com frequência de dois voos semanais. Ambas as operações utilizavam aeronaves Embraer E2, com capacidade para até 136 passageiros.

A companhia reforça que todos os clientes com passagens emitidas para embarques a partir de março de 2026 receberão a assistência pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre as alternativas estão reacomodação em outros voos ou reembolso, conforme as necessidades dos passageiros, mantendo o padrão de atendimento da empresa.

Número de rotas nacionais aumenta

Em contrapartida ao encerramento das rotas internacionais, a Azul vai ampliar a oferta de voos nacionais a partir de Curitiba. A partir de março, aumentam as frequências para Londrina, Porto Alegre e Confins, em Belo Horizonte.

Na rota Curitiba–Londrina, a companhia ampliará a operação para 22 voos semanais. As partidas ocorrerão às terças, quintas, sábados e domingos, com saída de Curitiba às 13h05 e chegada em Londrina às 14h20. Os voos serão operados com aeronaves ATR, com capacidade para 70 passageiros.

A ligação entre Curitiba e Porto Alegre passará de 44 para 68 voos semanais. As partidas de Curitiba ocorrerão às segundas, quintas e sábados, às 5h55, com chegada à capital gaúcha às 7h35. No sentido inverso, os voos sairão às quartas, sextas e domingos, às 18h55, com chegada às 20h30, também em aeronaves ATR.

Já a rota Curitiba–Confins contará com 50 voos semanais. As operações serão realizadas com aeronaves Embraer 195-E2. As partidas de Curitiba estão previstas para segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 16h20, com pouso em Belo Horizonte às 18h.