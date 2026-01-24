Parque Barigui recebe feira de adoção com 40 cães e gatos neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba realiza, neste sábado (24/1), a segunda edição da feira Amigo Bicho, no Parque Barigui. Ao todo, 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Todos os animais já estão vacinados, castrados e microchipados, prontos para ganhar um novo lar.

Os interessados em aumentar a família poderão conhecer os pets em frente ao Museu do Automóvel, das 10h às 16h. Os animais são oriundos do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), de protetores independentes da capital e das ONGs Instituto Aumigão e Projeto Ajudei.

Além da adoção, a programação inclui microchipagem gratuita de cães. O procedimento contribui para a identificação dos animais e facilita a localização em casos de perda, reforçando a segurança e a guarda responsável.

Quem não puder comparecer à feira ainda pode adotar diretamente no Crar. O centro funciona diariamente, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, no bairro CIC. Aos fins de semana e feriados, o atendimento ocorre em regime de plantão.

Serviço

2ª edição do Amigo Bicho 2026

Data: sábado (24/1)

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento da Avenida Cândido Hartmann, nº 2300, em frente ao Museu do Automóvel