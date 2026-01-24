Carreta invade contramão, tomba e bloqueia Rodovia do Xisto na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma carreta saiu da pista, colidiu e interditou a Rodovia do Xisto, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste sábado (24/1). O sinistro ocorreu por volta das 9h, no quilômetro 210 da BR-476, no sentido Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga invadiu a contramão e colidiu com outro caminhão que seguia no sentido oposto. Após o impacto, a carreta que provocou a colisão tombou no canteiro lateral da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves. As duas pistas da BR-476 precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos envolvidos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na limpeza da pista e na segurança do local. Após os trabalhos, o trecho foi liberado para o tráfego por volta das 11h30.