Tradicional restaurante de comida tropeira da Lapa choca ao anunciar fim das refeições

Com 60 anos de tradição na cidade da Lapa, região metropolitana de Curitiba, o tradicional Restaurante Lipski anunciou que vai encerrar suas atividades no modelo conhecido de atendimento. Especialista em comida tropeira, o local deve passar por uma reforma e vai mudar a forma de servir comida e atender seus clientes. O novo modelo é mantido em segredo.

“Em 2025, celebramos seis décadas de história. Mais do que um restaurante, o Lipski tornou-se um símbolo da gastronomia tropeira e um orgulho para a nossa Lapa. Foram 60 anos servindo tradição, família e sabor. Hoje, olhamos para essa trajetória com imenso respeito e anunciamos o encerramento do nosso tradicional ciclo de almoços diários. É hora de honrar tudo o que construímos e preparar o terreno para o que está por vir”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

O estabelecimento é tocado Rodrigo Lipski, filho dos fundadores Rosa e Roberto Lipski. “O fogo da nossa cozinha não está se apagando; ele está sendo preparado para algo novo. O Lipski está se reinventando para continuar entregando o que a nossa cidade sempre esperou de nós: o melhor da gastronomia típica”, afirma o texto.

Apesar de assustar quem é fã da gastronomia oferecida pelo Lipski, o proprietário garante que a missão de oferecer comida boa segue norteando os novos planos. “Dizemos adeus ao formato que você conhece, mas não à nossa paixão por servir. A história continua, mas com novos temperos e formatos. O que vem a seguir? A Lapa merece o extraordinário, e em breve, as respostas virão em forma de novas experiências. Agradecemos por fazerem parte destes 60 anos. Fiquem por perto, pois o próximo passo da nossa jornada gastronômica está prestes a começar”.

Quem quiser conferir os novos passos do Lipski pode acompanhá-los por este perfil!