Restaurante rural na região de Curitiba promove Festival do Caranguejo

Janeiro é o mês ideal para quem gosta de comer caranguejo. Diversos restaurantes de Curitiba e região oferecem o crustáceo em várias opções de preparo, Em São José dos Pinhais, a Chácara das Vaquinhas é a opção ideal para quem quer curtir essa experiência com a família, já que o espaço foi pensado quem busca boa gastronomia, descanso e atividades para as crianças.
O restaurante é famoso pela costela fogo de chão – inclusive já venceu o prêmio Bom Gourmet, mas em janeiro e fevereiro, quem for até lá nos finais de semana vai encontrar caranguejo no bafo, no molho de moqueca e caranguejo sem carapaça, além de um dos buffets mais saborosos da região.
O valor é de R$ 90 para adultos no pagamento em débito ou pix. Crianças de 4 a 11 anos pagam R$ 70 e crianças menores de 3 anos não pagam. No cartão de crédito o valor adulto é R$ 110 e menores R$ 80.
O buffet fica aberto das 12h às 15h. O espaço é pet friendly e o estacionamento é gratuito. No local são oferecidas atrações para crianças, com monitores e recreadores das 13h às 17h. A Chácara das Vaquinhas tem vários animais para que as crianças possam ter mais contato com a natureza.
O caranguejo é o prato principal nos seguintes dias:
- 24/01
- 31/01
- 01/02
- 08/02
- 15/02
- 22/02
O buffet do restaurante oferece ainda nestes dias: torresmo, linguiça suína, feijão, farofa do chef (sem proteínas), arroz branco, arroz de carreteiro, legumes assados, vinagrete, frutas da estação, caldo de feijão e molhos variados, além de diversos tipos de bebidas.
A Chácara das Vaquinhas fica na Estada Vila Nova, 940, bairro Cachoeira, em São José dos Pinhais. Reservas podem ser feitas pelo 41 99815-2946. Os convites podem ser adquiridos de forma antecipada pela plataforma ZET. Clique aqui para comprar!