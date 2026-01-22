Roberta Miranda é atração surpresa do fim de semana no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cantora Roberta Miranda, ícone do sertanejo brasileiro, foi anunciada como atração surpresa do Verão Maior Paraná. O show acontecerá neste sábado (24/01), às 20h, em Pontal do Paraná, no Litoral do estado, antecedendo a apresentação do grupo Raça Negra.

Com 40 anos de carreira, Roberta Miranda é conhecida por hits que marcaram gerações, como “Majestade, o Sabiá”, “Vá com Deus” e “São Tantas Coisas”. A artista, que já vendeu milhões de discos, deve apresentar seus maiores sucessos e também sua nova música de trabalho, “Corajosa”.

O Verão Maior Paraná traz uma programação diversificada para o fim de semana. Além de Roberta Miranda e Raça Negra, o evento contará com shows de Bruno & Denner e Israel & Rodolffo em Pontal do Paraná. Já em Matinhos, as atrações serão Fábio Jr. e Gusttavo Lima.

Os shows são gratuitos e abertos ao público. A programação completa do fim de semana inclui apresentações nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, com horários variando entre 17h e 22h, dependendo do artista e local.