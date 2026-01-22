Maratona da Ponte de Guaratuba será a maior corrida de rua do Paraná

Com 18 mil atletas inscritos, a Maratona Internacional do Paraná (MIP) se tornou a maior corrida de rua já realizada no Estado do Paraná, mesmo em sua edição de estreia. O evento, que será realizado em parte na Ponte de Guaratuba, acontece nos dias 02 e 03 de maio e marca um novo momento para o atletismo de rua paranaense, combinando números recordes e impacto turístico.

O grande diferencial da MIP é a Ponte de Guaratuba, que será o principal cartão-postal do evento. Todos os percursos passam pela estrutura, transformando a corrida em uma experiência única ao conectar esporte, paisagem e um dos projetos de infraestrutura mais emblemáticos do Paraná. A travessia da ponte deve ser um dos momentos mais marcantes da prova, tanto para atletas quanto para o público.

A programação está dividida em dois dias. No sábado, 02 de maio, acontecem as provas de 5 km e 21 km, no domingo, 03 de maio, será a vez das distâncias de 10 km e 42 km (maratona). “O impacto da Maratona Internacional do Paraná vai muito além do esporte. Estamos falando de um evento que projeta o Estado nacionalmente, estimula o turismo e posiciona o litoral paranaense como destino para grandes eventos”, destaca João Guilherme Leprevost, um dos organizadores da prova.

A MIP também se destaca pela premiação expressiva: mais de 300 mil reais serão distribuídos, com 50 mil reais para os campeões da maratona masculina e feminina, além de um bônus de 10 mil reais para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira na classificação geral. “A MIP une esporte, turismo e identidade regional. É um evento que conecta cidades, pessoas e histórias, tendo a Ponte de Guaratuba como símbolo de integração, desenvolvimento e do futuro do Estado”, conclui Leprevost.

