Colombo divulga programação da Festa da Uva com mais de 30 shows; veja a lista

A Prefeitura de Colombo anunciou a programação completa da Festa da Uva deste ano. O evento será realizado entre os dias 5 e 8 de fevereiro, no Parque Municipal da Uva. Entre as principais atrações confirmadas estão Ana Castela, Pedro Sampaio, Lauana Prado e Luan Santana, que lideram a lista de shows nacionais.
A abertura da festa ocorre na quinta-feira, dia 5. Nesta data, a entrada será gratuita. O público poderá circular pelo espaço, aproveitar a praça de alimentação e acompanhar os shows de abertura. A proposta é permitir que os visitantes conheçam a estrutura do evento e participem das primeiras atividades da programação.
A partir de sexta-feira (6/2), o acesso aos principais shows será feito mediante apresentação de ingresso. No sábado e no domingo, haverá entrada gratuita apenas no período entre 11h e 13h. Após esse horário, o acesso ao evento será liberado somente para quem estiver com ingresso válido.
Os ingressos estão à venda pela plataforma Q2 Ingressos, com valores que variam entre R$ 40 e R$ 320, conforme o setor escolhido. Também haverá bilheteria no local durante os dias de evento.
Segundo a organização, a expectativa é realizar a maior edição da Festa da Uva já promovida em Colombo. Ao todo, estão previstos mais de 30 shows, com apresentações de diferentes estilos musicais. A programação inclui rock, pop, reggae e sertanejo, entre outros gêneros.
Confira, abaixo, a agenda completa:
Quinta-feira (05/02)
- 16h: Abertura dos portões (entrada livre);
- 18h30: Abertura oficial da Festa – Palco Pavilhão;
- 19h30: Missa de abertura da Festa – Palco 2;
- 21h: Álvaro e Daniel – Palco 1;
- 22h: Padre Mário Sartori – Palco 1.
Sexta-feira (06/02)
- 16h: Abertura dos portões (apenas com ingresso);
- 19h: Douglas Marques (Sertanejo) – Palco 2;
- 20h: El Bando (Clássicos Rock Nacional) – Palco 2;
- 20h30: Adrimel (Sertanejo) – Palco Pavilhão;
- 21h: Matula Rools (Reggae) – Palco 2;
- 22h30: Ana Castela – Palco 1;
- 00h: Pedro Sampaio – Palco 1.
Sábado (07/02)
- 11h: Abertura dos portões e praça de alimentação;
- 14h: Filhos do Homem – Palco 1;
- 15h: Roda de samba Caxambu e convidados (participação especial Fábio Leny) – Palco 2;
- 15h Sullivan e Alanis (Sertanejo) – Palco Pavilhão;
- 18h: Sucessos Paralamas CWB (Pop Rock) – Palco 2;
- 18h30: Emely Ferreira (Sertanejo) – Palco Pavilhão;
- 19h: Módulo 80 (Pop Rock/Rock Anos 80) – Palco 2;
- 20h: Felipe Cavaliere – Palco 1;
- 20h30: Mr. Blues (Blues) – Palco Pavilhão;
- 21h: Traia Véia – Palco 1;
- 22h30: Lauana Prado – Palco 1;
- 00h – Chapeleiro Maluco – Palco 1.
Domingo (08/02)
- 7h30: Corrida da Uva
- 9h: Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário;
- 11h: Abertura dos portões e praça de alimentação;
- 11h30: Grupo Nostalgia (Música Italiana) – Palco Pavilhão;
- 12h: Jangadeiro e De Galvão (Moda de Viola e Música raiz) – Palco 2;
- 12h30: Luce Dell Anima (Música Italiana) – Palco Pavilhão;
- 13h: Zé Rodrigues (Modão Sertanejo) – Palco 2;
- 13h30: Dolce Vacalle (Música Italiana) – Palco Pavilhão;
- 14h: Luiz Luccas (Sertanejo);
- 14h30: Zico Viola e Tiago Silva (Moda de viola e Música raiz) – Palco Pavilhão;
- 15h: Débora Luz e Banda Compilation (Pop Rock e Clássicos dos Anos 80/90) – Palco 2;
- 16h: Banda Elvira (Rock) – Palco 2;
- 16h30: Ana Alberti a Princesa do Rock – Palco Pavilhão;
- 17h: Vitor e Fael (Sertanejo) – Palco 2;
- 18h: Colt 45 (Rock) – Palco 2;
- 19h: Ramay (Pop Rock/Reggae) – Palco 2;
- 20h: Jeito Moleque – Palco 1;
- 22h: Luan Santana – Palco 1.