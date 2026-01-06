Festa da Uva de Colombo tem nomes de peso e ingressos entre R$ 40 a R$ 300

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com Ana Castela, Lauana Prado e Luan Santana entre as principais atrações, os ingressos para a Festa da Uva de Colombo já estão à venda na plataforma Q2 Ingressos. O evento será realizado no Parque Municipal da Uva, no Centro de Colombo, entre os dias 5 e 8 de fevereiro.

Os valores partem de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), com acréscimo de 10% de taxa administrativa. Os ingressos disponíveis dão acesso aos principais shows da programação. Confira os preços praticados nos lotes atuais:

Pista Lote 1: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira);

R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira); VIP: Lote 1 por R$ 125,00 (meia-entrada) e R$ 250,00 (inteira); e Lote 2 porR$ 150,00 (meia-entrada) e R$ 300,00 (inteira);

Lote 1 por R$ 125,00 (meia-entrada) e R$ 250,00 (inteira); e Lote 2 porR$ 150,00 (meia-entrada) e R$ 300,00 (inteira); Camarote Premium: Lote 1 por R$ 100,00 (kids) e R$ 200,00 (inteira); e Lote 2 por R$ 125,00 (meia-entrada) e R$ 250,00 (inteira); e Lote 3 por R$ 140,00 (kids) e R$ 280,00 (inteira).

A meia-entrada deverá ser comprovada na entrada do evento. O benefício é válido para estudantes, professores, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD) e demais categorias previstas em lei.

Crianças de até 10 anos não pagam ingresso nos setores Pista e Área VIP, desde que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. No Camarote Premium, crianças nessa faixa etária podem adquirir o Ingresso Kids. A partir dos 11 anos completos, é obrigatória a compra de ingresso no valor integral.

Programação

Na abertura das comemorações (5/2), a dupla curitibana Álvaro e Daniel é a atração principal. Na sexta-feira (8/2), Ana Castela sobe ao palco junto com Pedro Sampaio. No sábado (7/2), as atrações são Lauana Prado, Traia Véia, Chapeleto Maluco e Filhos do Homem. Por fim, no domingo (8/2), Jeito Moleque e Luan Santana encerram a festa.

Além das atrações nacionais, artistas locais também integram a programação. A Festa da Uva contará ainda com feira de produtores, praça de alimentação e outras atividades culturais, que devem ser divulgadas nos próximos dias pela Prefeitura de Colombo.