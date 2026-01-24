Vai chover? Capital terá dias curitibanos típicos no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As temperaturas começam a subir em Curitiba a partir deste sábado (24/1). Segundo a previsão do tempo, os termômetros podem chegar aos 25 °C ao longo do fim de semana. O tempo segue predominantemente nublado, mas sem queda significativa nas máximas. No decorrer da próxima semana, a temperatura pode alcançar os 27 °C.

As mínimas também apresentam elevação gradual. Neste sábado, a mínima prevista é de 16 °C. No domingo (25/1), os termômetros devem marcar 14 °C nas primeiras horas do dia. A partir de segunda-feira (26/1), as mínimas voltam a subir e ficam em torno de 17 °C.

Mesmo com o aumento das temperaturas, a sensação de frio ainda deve marcar as manhãs e o início das noites. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a sensação ocorre por causa dos ventos que sopram do oceano em direção ao continente, mantendo o ar mais úmido e frio.

Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do Paraná, há possibilidade de chuvas fracas e chuviscos ao longo do dia. A instabilidade aumenta gradualmente no domingo (25/1). As chuvas mais intensas, no entanto, devem se concentrar entre as regiões Noroeste e Oeste do estado.

Litoral debaixo de chuva

No Litoral do Paraná, há previsão de chuva durante o fim de semana. Em Pontal do Paraná, o sábado começou com precipitação acumulada de 3,9 milímetros. A previsão indica que o tempo instável deve persistir pelo menos até segunda-feira.

Guaratuba, Matinhos e Paranaguá também já registraram chuvas leves e localizadas. Ao longo do fim de semana e nos próximos dias, o cenário tende a se repetir. As instabilidades se alternam com períodos de abertura de sol.

Nessas cidades, as temperaturas mínimas ficam em torno de 19 °C, com pouca variação térmica ao longo do dia. A maior máxima deste sábado deve ser registrada em Pontal do Paraná, onde os termômetros podem chegar aos 27 °C.