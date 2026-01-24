118 mil “di, di, di, di, di, diês” em Matinhos; Raça Negra agita verão no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A banda Raça Negra reuniu 118 mil pessoas em show gratuito na noite de sexta-feira (23) nas areias de Matinhos, no litoral do Paraná. O público superou a marca de 110 mil pessoas registrada na apresentação do grupo em 2024 no mesmo local.

O show faz parte da programação do Verão Maior Paraná, evento que oferece atrações musicais gratuitas nas praias do estado durante a temporada. A apresentação durou cerca de duas horas e incluiu sucessos como “Me Leva Junto com Você”, “Sozinho”, “Estou Mal”, “Volta” e “Cheia de Manias”.

Antes da atração principal, a banda da Polícia Militar do Paraná se apresentou no palco. O capitão Jefferson Cardoso, comandante da banda, destacou a importância da apresentação para aproximar a PM da comunidade.

Muitos fãs chegaram cedo para garantir lugar próximo ao palco. Carla Oliveira, de 42 anos, veio de Curitiba especialmente para o show. “As músicas embalaram minha adolescência, são inesquecíveis”, afirmou.

A programação do Verão Maior Paraná continua neste fim de semana com shows de Fábio Jr. no sábado (24) e Gusttavo Lima no domingo (25) em Matinhos. Em Pontal do Paraná, Raça Negra e Roberta Miranda se apresentam no sábado.

Ao todo, serão 39 atrações nacionais gratuitas até 8 de fevereiro em Matinhos e Pontal do Paraná, além de 52 shows de artistas paranaenses em palcos menores no litoral e na Costa Noroeste do estado.

Veja como foi o show!