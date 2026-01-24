Feiras livres em Curitiba: confira locais e horários deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (24), a Prefeitura de Curitiba realiza feiras livres em diversos bairros da cidade. Os eventos oferecem produtos frescos e variedades para a população, funcionando o dia todo, dependendo da localidade.

As feiras acontecem nos seguintes locais:

Feira Gastronômica Batel

Rua Carneiro Lobo, s/n – entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Visconde de Guarapuava – Batel

Horário: 12h às 20h

Feira Livre Alto da Glória

Rua Alberto Bolliger, s/n – entre as ruas Augusto Stresser e a Sete de Abril – Alto da Glória

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Bom Retiro

Rua Ângelo Zeni, s/n – entre as ruas Professora Maria José de Godoy e Albino Silva – Bom Retiro

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Jardim Pinheiros

Avenida Ver. Toaldo Túlio, s/n – entre as ruas Domingos Dalla Bona e Cel. Oscar Rodrigues – Santa Felicidade

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Pilarzinho

Rua São Domingos, s/n – entre a Avenida Des. Hugo Simas e Rua Elvira Polak. próximo à Cruz do Pilarzinho – Pilarzinho

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Portão

Rua Pedro Hansaul, s/n – entre as ruas João Bettega e Carlos Blanck, Conjunto Habitacional Phoenix – Portão

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Seminário

Rua Professor João Argemiro Loyola, s/n – entre as ruas Arnaldo de Barros e Santa Madalena de Piazzi – Seminário

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Vila Guaíra

Rua Rio de Janeiro, s/n – entre a Avenida Pres. Kennedy e Rua Piauí, ao lado da Praça Bento Munhoz da Rocha Neto – Guaíra

Horário: 7h às 12h

Feira Livre Vila Hauer

Rua Miguel Poholink, s/n – ao lado da Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres – Passarela Vila Hauer – Hauer

Horário: 7h à 13h

Feira Orgânica Jardim Botânico

Rua Dr. Jorge Meyer Filho, s/n – entre as ruas Eng Gottardo Botarelli e Dante Alighieri (ao lado da Praça Itália) – Jardim Botânico

Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Passeio Público

Rua Pres. Faria, 550 – Passeio Público – Centro

Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Praça da Ucrânia

Avenida Cândido Hartmann, s/n – entre as ruas Pe Anchieta e Pe. Agostinho, Praça da Ucrânia – Bigorrilho

Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Santa Felicidade

Rua Via Vêneto, 1.275 – Praça Piazza San Marcos – Santa Felicidade

Horário: das 7h às 12h

Feira Orgânica Santa Quitéria

Rua Capiberibe, 798 – Praça Dr. Francisco Ribeiro Azevedo de Macedo – Santa Quitéria

Horário: 7h às 12h

Ponto de Pescado Boa Vista

Av. Paraná, 3600 – Rua da Cidadania Boa Vista

Horário: 7h às 13h

Feira Livre Solitude II / Uberaba

Rua: R. Antônio Carlos Suplicy de Lacerda, S/N – Entre a Rua Atílio Pioto e a Rua Doutor Delbos Zola Leodoro da Silva

Horário: 8h às 14h