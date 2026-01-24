Serviço

Feiras livres em Curitiba: confira locais e horários deste sábado

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 24/01/26 09h14
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Neste sábado (24), a Prefeitura de Curitiba realiza feiras livres em diversos bairros da cidade. Os eventos oferecem produtos frescos e variedades para a população, funcionando o dia todo, dependendo da localidade.

As feiras acontecem nos seguintes locais:

Feira Gastronômica Batel
Rua Carneiro Lobo, s/n – entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Visconde de Guarapuava – Batel
Horário: 12h às 20h

Feira Livre Alto da Glória
Rua Alberto Bolliger, s/n – entre as ruas Augusto Stresser e a Sete de Abril – Alto da Glória
Horário: 7h às 13h

Feira Livre Bom Retiro
Rua Ângelo Zeni, s/n – entre as ruas Professora Maria José de Godoy e Albino Silva – Bom Retiro
Horário: 7h às 13h 

Feira Livre Jardim Pinheiros
Avenida Ver. Toaldo Túlio, s/n – entre as ruas Domingos Dalla Bona e Cel. Oscar Rodrigues – Santa Felicidade
Horário: 7h às 13h

Feira Livre Pilarzinho
Rua São Domingos, s/n – entre a Avenida Des. Hugo Simas e Rua Elvira Polak. próximo à Cruz do Pilarzinho – Pilarzinho
Horário: 7h às 13h

Feira Livre Portão
Rua Pedro Hansaul, s/n – entre as ruas João Bettega e Carlos Blanck, Conjunto Habitacional Phoenix – Portão
Horário: 7h às 13h 

Feira Livre Seminário
Rua Professor João Argemiro Loyola, s/n – entre as ruas Arnaldo de Barros e Santa Madalena de Piazzi – Seminário
Horário: 7h às 13h

Feira Livre Vila Guaíra
Rua Rio de Janeiro, s/n – entre a Avenida Pres. Kennedy e Rua Piauí, ao lado da Praça Bento Munhoz da Rocha Neto – Guaíra 
Horário: 7h às 12h

Feira Livre Vila Hauer
Rua Miguel Poholink, s/n – ao lado da Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres – Passarela Vila Hauer – Hauer
Horário: 7h à 13h

Feira Orgânica Jardim Botânico
Rua Dr. Jorge Meyer Filho, s/n – entre as ruas Eng Gottardo Botarelli e Dante Alighieri (ao lado da Praça Itália) – Jardim Botânico
Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Passeio Público
Rua Pres. Faria, 550 – Passeio Público – Centro 
Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Praça da Ucrânia
Avenida Cândido Hartmann, s/n – entre as ruas Pe Anchieta e Pe. Agostinho, Praça da Ucrânia – Bigorrilho
Horário: 7h às 12h

Feira Orgânica Santa Felicidade
Rua Via Vêneto, 1.275 – Praça Piazza San Marcos – Santa Felicidade 
Horário: das 7h às 12h

Feira Orgânica Santa Quitéria
Rua Capiberibe, 798 – Praça Dr. Francisco Ribeiro Azevedo de Macedo – Santa Quitéria 
Horário: 7h às 12h

 Ponto de Pescado Boa Vista
Av. Paraná, 3600 – Rua da Cidadania Boa Vista
Horário: 7h às 13h

Feira Livre Solitude II / Uberaba
Rua: R. Antônio Carlos Suplicy de Lacerda, S/N  – Entre a Rua Atílio Pioto e a Rua Doutor Delbos Zola Leodoro da Silva
Horário: 8h às 14h

