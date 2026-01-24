Concurso da Marinha oferece vagas no distrito naval do Paraná e de São Paulo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o concurso da Marinha do Brasil seguem abertas até terça-feira (27/1). Ao todo, são ofertadas 794 vagas para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Praças. As oportunidades são temporárias e o salário inicial pode chegar a R$ 3.835,42.

Para o 8º Distrito Naval, que abrange os estados de São Paulo e Paraná, são disponibilizadas 23 vagas para candidatos com nível médio técnico e uma vaga para nível fundamental.

O distrito com maior número de oportunidades é o que contempla Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com 335 vagas de nível médio e 74 de nível fundamental. As inscrições devem ser feitas no site do Distrito Naval escolhido pelo candidato, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 70,00.

Confira, abaixo, onde se inscrever:

Distrito Naval Inscrições 1º Distrito Naval (RJ, ES, MG) https://www.marinha.mil.br/com1dn/node/4363 2º Distrito Naval (BA e SE) https://www.marinha.mil.br/com2dn/processo-seletivo-servico-militar-voluntario-smv-de-pracas-2026 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL) https://www.marinha.mil.br/com3dn/content/processo-seletivo-de-pracas-rm2-resumo 4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI) https://www.marinha.mil.br/com4dn/smv 5º Distrito Naval (RS e SC) https://www.marinha.mil.br/com5dn/servi%C3%A7omilitar 6º Distrito Naval (MT e MS) https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Pracas_2026 7º Distrito Naval (TO, GO e DF) https://www.marinha.mil.br/com7dn/nivel-medio 8º Distrito Naval (SP e PR) https://www.marinha.mil.br/com8dn/node/107 9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO) https://www.marinha.mil.br/com9dn/node/1957

O Serviço Militar Voluntário tem caráter temporário, com tempo máximo de permanência de oito anos. Durante esse período, há possibilidade de crescimento profissional na carreira militar e de atuação direta na Defesa Nacional.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos, ter idade entre 18 e 40 anos até a data da incorporação, possuir bons antecedentes de conduta e estar regular junto ao órgão fiscalizador da profissão, quando houver exigência.

Para as vagas de Marinheiro-Especializado, o candidato deve ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Fundamental e o Curso de Formação Continuada de Trabalhadores, incluindo cursos de aprendizagem industrial, na área correspondente à função pretendida.

Já para as vagas de Cabo, é exigida a conclusão ou conclusão em andamento do Ensino Médio e de curso técnico na área desejada. Também é aceita formação de nível superior, desde que na mesma área da habilitação profissional para a qual o candidato se inscreveu.

Etapas da seleção

A primeira etapa do processo seletivo é a Prova Objetiva (PO), com duração de três horas, marcada para o dia 15 de março de 2026. A prova será composta por 40 questões de Língua Portuguesa.

Os candidatos aprovados e classificados entre as maiores notas seguem para as demais fases, que incluem Prova de Títulos, checagem de dados biográficos e documentos, teste de saúde e Teste de Aptidão Física (TAF).

Os voluntários aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas são incorporados à Marinha como Grumetes (GR). Durante o período de formação, recebem bolsa-auxílio de aproximadamente R$ 1.398,30.

Após a conclusão do Estágio de Aprendizagem Técnica (EAT) ou do Estágio Técnico para Praças (ETP), os militares são promovidos a Marinheiro-Especializado ou a Cabo, conforme a vaga ocupada. A remuneração bruta passa a ser de R$ 2.792,70 para Marinheiro-Especializado e R$ 3.835,42 para Cabo.