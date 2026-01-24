Concurso da Marinha oferece vagas no distrito naval do Paraná e de São Paulo

As inscrições para o concurso da Marinha do Brasil seguem abertas até terça-feira (27/1). Ao todo, são ofertadas 794 vagas para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Praças. As oportunidades são temporárias e o salário inicial pode chegar a R$ 3.835,42.
Para o 8º Distrito Naval, que abrange os estados de São Paulo e Paraná, são disponibilizadas 23 vagas para candidatos com nível médio técnico e uma vaga para nível fundamental.
O distrito com maior número de oportunidades é o que contempla Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com 335 vagas de nível médio e 74 de nível fundamental. As inscrições devem ser feitas no site do Distrito Naval escolhido pelo candidato, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 70,00.
Confira, abaixo, onde se inscrever:
|Distrito Naval
|Inscrições
|1º Distrito Naval (RJ, ES, MG)
|https://www.marinha.mil.br/com1dn/node/4363
|2º Distrito Naval (BA e SE)
|https://www.marinha.mil.br/com2dn/processo-seletivo-servico-militar-voluntario-smv-de-pracas-2026
|3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL)
|https://www.marinha.mil.br/com3dn/content/processo-seletivo-de-pracas-rm2-resumo
|4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI)
|https://www.marinha.mil.br/com4dn/smv
|5º Distrito Naval (RS e SC)
|https://www.marinha.mil.br/com5dn/servi%C3%A7omilitar
|6º Distrito Naval (MT e MS)
|https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Pracas_2026
|7º Distrito Naval (TO, GO e DF)
|https://www.marinha.mil.br/com7dn/nivel-medio
|8º Distrito Naval (SP e PR)
|https://www.marinha.mil.br/com8dn/node/107
|9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO)
|https://www.marinha.mil.br/com9dn/node/1957
O Serviço Militar Voluntário tem caráter temporário, com tempo máximo de permanência de oito anos. Durante esse período, há possibilidade de crescimento profissional na carreira militar e de atuação direta na Defesa Nacional.
Requisitos
Para participar do processo seletivo, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos, ter idade entre 18 e 40 anos até a data da incorporação, possuir bons antecedentes de conduta e estar regular junto ao órgão fiscalizador da profissão, quando houver exigência.
Para as vagas de Marinheiro-Especializado, o candidato deve ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Fundamental e o Curso de Formação Continuada de Trabalhadores, incluindo cursos de aprendizagem industrial, na área correspondente à função pretendida.
Já para as vagas de Cabo, é exigida a conclusão ou conclusão em andamento do Ensino Médio e de curso técnico na área desejada. Também é aceita formação de nível superior, desde que na mesma área da habilitação profissional para a qual o candidato se inscreveu.
Etapas da seleção
A primeira etapa do processo seletivo é a Prova Objetiva (PO), com duração de três horas, marcada para o dia 15 de março de 2026. A prova será composta por 40 questões de Língua Portuguesa.
Os candidatos aprovados e classificados entre as maiores notas seguem para as demais fases, que incluem Prova de Títulos, checagem de dados biográficos e documentos, teste de saúde e Teste de Aptidão Física (TAF).
Os voluntários aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas são incorporados à Marinha como Grumetes (GR). Durante o período de formação, recebem bolsa-auxílio de aproximadamente R$ 1.398,30.
Após a conclusão do Estágio de Aprendizagem Técnica (EAT) ou do Estágio Técnico para Praças (ETP), os militares são promovidos a Marinheiro-Especializado ou a Cabo, conforme a vaga ocupada. A remuneração bruta passa a ser de R$ 2.792,70 para Marinheiro-Especializado e R$ 3.835,42 para Cabo.