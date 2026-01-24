Heavy Metal

Avenged Sevenfold toca em Curitiba nesta quarta; últimos ingressos

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 24/01/26 14h01
Banda sobe ao palco da Pedreira a partir das 20h10 na quarta-feira (28/1). Foto: Kerrang Brian/divulgação.

A banda norte-americana Avenged Sevenfold se apresenta na Pedreira Paulo Leminski na próxima quarta-feira (28/1). Ainda há ingressos disponíveis para o show, à venda pela plataforma Eventim. Os valores partem de R$ 240 (meia-entrada) e R$ 480 (inteira), conforme o setor escolhido.

A última passagem do grupo por Curitiba ocorreu em 2014, quando a banda se apresentou no extinto Master Hall. Em 2024, o Avenged Sevenfold voltou ao Brasil para um show no Rock in Rio. 

Inicialmente, a apresentação na capital paranaense estava marcada para outubro, mas foi reagendada após problemas de saúde do vocalista. O show na Pedreira integra a turnê de divulgação do álbum Life Is But a Dream…, lançado em 2023. 

Os portões do local serão abertos ao público a partir das 17h. Na data, a Rua da Música estará aberta exclusivamente para os espectadores do show a partir do horário de abertura ao público.

A abertura da noite ficará por conta do Mr. Bungle, banda norte-americana de rock experimental, com início previsto para as 18h30.  Avenged Sevenfold deve subir ao palco às 20h10. Conforme prevê a legislação municipal, o evento tem encerramento programado até as 23h.

Além da apresentação em Curitiba, a banda também passa por São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque no sábado (31/1). Na capital paulista, além do Mr. Bungle, a banda A Day to Remember também participa da abertura. 

Em Curitiba, o grupo A Day to Remember se apresenta separadamente, na quinta-feira (29/1), também na Pedreira Paulo Leminski. 

Confira, abaixo, a setlist provável do show do Avenged Sevenfol em Curitiba

  1. Game Over
  2. Mattel
  3. Afterlife
  4. Hail to the King
  5. Gunslinger
  6. Buried Alive
  7. The Stage
  8. So Far Away
  9. Bat Country
  10. Nobody
  11. Nightmare
  12. Unholy Confessions
  13. Save Me
  14. Cosmic
  15. A Little Piece of Heaven

Serviço

Avenged Sevenfold em Curitiba

Data: 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira)
Local: Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, nº 970, no bairro Abranches
Ingressos: pela plataforma Eventim
Horário de abertura dos portões: 17h

